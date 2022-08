Slovenci visoko zmagali, drugi poraz deklet

Slovenski šahisti, 41. nosilci olimpijade v indijskem Chennaiju, so v šestem krogu s 3:1 ugnali Bolivijo, 70. ekipo po ratingih na tekmovanju. Slovenske šahistke, 26. nosilke, so po neodločenem izidu v prejšnjem krogu drugič na turnirju izgubile. Hrvatice, 43. nosilke, so zmagale z 2,5:1,5.

Šahisti so po porazu v petem krogu z deveto reprezentanco olimpijade iz Nemčije, tedaj so izgubili drugič na turnirju, proti južnoameriški reprezentanci prišli do osme točke, Slovenke so ostale pri sedmih.

Matej Šebenik je proti Boliviji na prvi šahovnici vodil črne figure in remiziral z Josejem Danielom Gemyjem. Bele figure je imel na četrti šahovnici Vid Dobrovoljc in po zmagi z Rodrigom Mendozo Sloveniji priboril prvo točko. Drugo je osvojil Boris Markoja, ki je s črnimi figurami na tretji deski premagal Daniela Pinta. Jan Šubelj je s prednostjo začetne poteze sklenil remi z Osvaldom Zambranom.

Slovenke imajo okrog 200 točk višje ratinge od hrvaških tekmic, razen na četrti deski, kjer je kljub le nekaj točkam prednosti Teja Vidic z belimi figurami ugnala Tihano Iveković. To je bila tudi edina zmaga Slovenk v dvoboju, saj je Laura Unuk s črnimi figurami remizirala z Mirjano Medić, Zara Urh in Zala Lara Janželj pa sta izgubili.

Po prostem dnevu v četrtek se bo olimpijada, na kateri nastopa 188 ekip v odprti konkurenci in 162 ženskih reprezentanc, s sedmim krogom nadaljevala v petek in končala po enajstih krogih 9. avgusta.