Slovenci zanesljivo prek Hrvatov v četrtfinale

Alberto Giuliani je bil zadovoljen s slovensko igro. FOTO: Uroš Hočevar

Slovenski odbojkarji še naprej uspešno branijo srebrno kolajno izpred dveh let. V osmini finala evropskega prvenstva so v Ostravi zanesljivo s 3:1 (20, 18, -19, 12) premagali Hrvaško. V četrtfinalu se bodo fantje selektorjapomerili z zmagovalcem večernega dvoboja med domačo Češko in Francijo (19).Slovenci so sicer prvo tekmo po štirih dneh začeli slabše (2:6), ampak hitro postavili stvari na svoje mesto in prvi niz dobili s 25:20. V drugem nizu so bili še bolj zanesljivi in so južne sosede pustili pri 18 točkah. Toda v tretjem nizu so Hrvati pokazali, da znajo igrati vrhunsko odbojko. Zasukali so izid in ob koncu niza povsem zasenčili favorite.Toda v tretjem nizu so se dvakratni evropski podprvaki spet zbrali, ušli na 12:5 in praktično odločili zmagovalca. Hrvati so zbrali zgolj 12 točk. Slovenci so prednjačili predvsem v bloku, zbrali so jih 11, Hrvati le dva. Pri tekmecih je blestelin ohranjal stik s Slovenci, toda ni mogel preprečiti poraza.»Danes je bila super tekma, Hrvaška je odlično servirala. Andrić je imel zelo dober dan. V četrtem nizu smo se zbrali in pokazali, da smo dobri ter popeljali Slovenijo v četrtfinale. Pritisk ni bil prevelik, vemo, po kaj smo prišli. Hočemo izboljševati svojo igro. Verjetno nas čaka Francija. Vsi imamo v spominu tiste kvalifikacije iz Berlina, ko smo že vodili z 2:1 in potem izgubili.«