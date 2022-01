Slovenke bo vodil ugledni italijanski strokovnjak

Metod Ropret, predsednik Odbojkarske zveze Slovenije (OZS), je razkril, da bo našo žensko vrsto poslej kot selektor vodil Marco Bonitta. Na čelu slovenske reprezentance bo 58-letni strokovnjak iz Ravenne, ki je leta 2002 popeljal italijanske odbojkarice do naslova svetovnih prvakinj, zamenjal rojaka Alessandra Chiappinija oziroma Gregorja Rozmana, ki je po razhodu s Chiappinijem delo opravljal začasno.

»Ko se je pojavila priložnost za sodelovanje s tako uglednim odbojkarskem imenom, smo jo takoj zagrabili z obema rokama. Že po opravljenih pogovorih je bilo jasno, da k nam prihaja odličen strokovnjak in tudi imenitna oseba. Prepričan sem, da bo pustil globok pečat v slovenski odbojki, pričakujem podobnega, kot ga je pri moški reprezentanci pred leti zapustil Andrea Giani,« je na predstavitvi novega selektorja poudaril Ropret.

Selektor naše moške reprezentance bo znan najpozneje do sredine februarja. Ali bo to še naprej Alberto Giuliani, ki mu je po koncu lanske sezone potekla pogodba, prvi mož OZS ne more potrditi, prepričan pa je, da bo Slovenijo tudi v prihodnje vodil dober strokovnjak.

»Za zdaj glede tega ni nič novega. Z Giulianijem smo še naprej v stiku, a končnega dogovora še ni. Pred nami je zahteven postopek, ki ga bomo rešili prej ali slej; če ne do konca tega meseca, pa do sredine prihodnjega. Očitno se je glas, da smo trenutno brez selektorja zelo razširil, vsaj na zvezo dobivamo številne ponudbe,« je na spletni novinarski konferenci povedal Ropret.

Predsednik OZS se je ozrl tudi v preteklost in še enkrat izrazil navdušenje nad dosežki slovenske odbojke v minulem letu oziroma v zadnjem desetletju. »Položaj slovenske odbojke je čisto drugačen, kot je bil. Pred desetletjem nismo bili kakšen pomemben igralec na svetovni sceni, zdaj je vse drugače,« je pojasnil.

Marco Bonitta bo poslej vodil Slovenke. FOTO: Filippo Rubin

Bonitta nazadnje deloval na Poljskem Marco Bonitta je bil v dveh mandatih trener italijanske reprezentance, s katero je leta 2002 postal tudi svetovni prvak, z njo pa je osvojil še številne druge kolajne na največjih tekmovanjih. Nazadnje je deloval pri poljski ekipi Olsztyn, nekaj časa pa je vodil tudi poljsko reprezentanco in številne italijanske klube. Njegova glavna naloga bo, da bo slovensko ekipo popeljal na evropsko prvenstvo.

Menjava rodu ga ne skrbi

Kot pravi Ropret, to ni le zaradi rezultatov, ampak tudi zaradi številnih presežkov v organizaciji odbojkarskih tekmovanj. »Čeprav smo zaradi maloštevilnih zaposlenih na naši zvezi že rekli, da bomo pri prirejanju dogodkov stopili nekoliko nazaj, dobivamo nove ponudbe za organizacijo prestižnih dogodkov, ki jih preprosto ne moremo zavrniti. Ena takih je bila tudi gala prireditev evropske zveze, na kateri je bil tudi žreb lige prvakov,« je s položajem slovenske odbojke zadovoljen Ropret.

Navdušen je tudi nad rezultati slovenskih ekip, predvsem moške reprezentance, ki je lani tretjič osvojila srebrno kolajno na evropskih prvenstvih in se ob svojem ognjenem krstu v ligi narodov prebila v polfinale. Zaveda se, da bo v članski vrsti kmalu prišlo do menjave rodu, a ga to ne skrbi.

»Prihajajo novi igralci, mlajše selekcije prav tako navdušujejo. Ekipa do 17 let je lani osvojila naslov evropskega prvaka, tako da verjamem, da nas čaka svetla prihodnost. Želimo narediti še močnejšo ligo, da se bodo v njej ti nadarjeni igralci lahko razvijali. V naših ligah smo dosegli številčnost, zdaj pa moramo delati še na kakovosti. Veseli me, da je odnos med zvezo in klubi boljši, kot je bil,« je sklenil Ropret.