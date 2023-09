Slovenke odvzele niz olimpijskim prvakinjam

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je v Lodžu na kvalifikacijskem turnirju za nastop na olimpijskih igrah v Parizu merila še z eno velesilo. V tretjem kolu je z 1:3 (-13, -13, 20, -13) izgubila proti Američankam, sicer olimpijskim prvakinjam.

Mlada slovenska vrsta je bila v prvih dveh nizih tako kot proti Poljakinjam in Italijankam nemočna, v obeh je osvojila vsega 13 točk. A v tretjem je vendarle spoznala, da so Američanke v glavi že vpisale zmago. Zaigrala je podjetneje, po izidu 6:6 sicer izgubila štiri zaporedne točke, a nato nanizala še boljšo serijo. Z odličnimi servisi Mije Šiftar so Slovenke prišle do šestih zaporednih točk in vodstva z 19:16. Ameriški selektor, legendarni Karch Kiraly, je vzel dva odmora, a s tem svoje ekipe ni rešil pred izgubljenim nizom.

V končnici sta se izkazali še Nika Milošič z dvema blokoma ter Maša Pucelj, prva je Sloveniji priborila zaključno žogo, z napako so jo pomagale izkoristiti tudi tekmice. To je bil prvi osvojeni niz Slovenije na turnirju.

Hitro pa je postalo jasno, da več ne bodo mogle storiti. Američanke so strnile vrste, spet zaigrale bolj zbrano in zanesljivo prišle do zmage.

V sredo se bodo Slovenke, pri katerih je bila s 14 točkami danes najučinkovitejša Šiftarjeva, merile z Nemčijo.

Slovenija je nastopila v postavi: Mlakar, Pogačar 5 (1 as, 2 bloka), Pucelj 10, Lorber Fijok, Zatković 7, Šiftar 14 (2 asa, 3 bloke), Najdič, Velikonja Grbac, Milošič 8 (5 blokov), Mazej, Planinšec 3, Banko, Kukman, Ramić.