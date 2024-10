Slovenska himna odmevala tudi na Portugalskem

Da je na judoističnem turnirju za evropski pokal v Portimau zadonela tudi slovenska himna, je poskrbel Nace Herkovič, ki je opravil z vsemi tekmeci v kategoriji do 81 kilogramov. Tako se je 22-letni Korošec veselil svoje prve zlate kolajne na tem tekmovanju.

Judoist kluba Acron Slovenj Gradec je na poti do finala premagal Američana Nicolasa Yonezuko, Danca Djonija Askhama in Šveda Olofa Hermodssona, v zaključnem dvoboju pa je bil boljši še od drugega Američana – Davita Aghasaryana. Za Herkoviča je bilo to tretje odličje na turnirjih za evropski pokal po predlanskem tretjem mestu v Malagi in letošnjem drugem v Dubrovniku.

Nacetov podvig je na Portugalskem dopolnila Jevgenija Gajić, ki si je izbojevala bronasto kolajno v kategoriji do 57 kilogramov. Ugnala je Britanko Chloe Robyns-Landricombe in domačo borko Ano Agulhas, premoč pa je morala priznati Švedinji Tovi Granberg.

Na tekmovanju je sicer moči merilo 124 judoistov in judoistk iz 19 držav.