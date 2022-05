Slovenska najstnica opravila s konkurenco v Atenah

V Atenah se odvija sredozemsko prvenstvo v bowlingu, na katerem tekmuje tudi več slovenskih športnic in športnikov. Turnir, ki poteka med 1. in 8. majem v grški metropoli, so odprli s tekmo posameznic, na kateri je močno opozorila nase 17-letna slovenska najstnica.

Alja Bergauer FOTO: Facebook Bowling zveza Slovenije

V konkurenci 27 tekmovalk iz 15 držav je zanesljivo zmagalas povprečjem doseženih točk 211,50, pri čemer je ustvarila rezultat 1269 točk.

Na isti tekmi je Eva Krafogel pristala na 19. mestu z rezultatom 996 točk (166,00). Alja je sicer tudi evropska mladinska prvakinja med posameznicami in v dvojicah.

Bowling letos premierno tudi na sredozemskih igrah

V moški konkurenci je nastopilo 30 športnikov iz 15 držav. Naslov sredozemskega prvaka si je zagotovil Keny Billaut (Francija), slovenska aduta sta končala med deseterico najboljših: 7. mesto je zasedel Žiga Zalar (1294 točk, povprečje 215,67), 8. mesto pa Milan Malek (1289, 214,83).

Bowling bo letošnje poletje sprejet kot nov šport tudi v družino sredozemskih iger.