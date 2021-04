Slovenska štafeta meri na kolajno na Poljskem

Slovenija prvič na tem tekmovanju

Žan Rudolf na poletnih olimpijskih igrah 2016 v Riu de Janeiru. FOTO: Matej Družnik



Slovenska predstavnika sodita v krog favoritov za kolajne

inbosta v soboto tekmovala na svetovnem prvenstvu štafet na Poljskem v teku mešanih štafet na 2 X 2 X 400 m. To bo prvi slovenski nastop na tem dokaj novem atletskem tekmovanju, na prejšnjih štirih prvenstvih slovenske udeležbe ni bilo. Anita Horvat in Rudolf bi se lahko potegovala tudi za zmagovalni oder.Slovenska rekorderja si želita teči okrog tri minute in 38 sekund. »To bi bilo kar dobro, je pa odvisno tudi od pripravljenosti drugih, kako visoko bova lahko prišla. Vsekakor lahko rečem, da imava tudi možnost za medaljo. Javno sicer ni bilo znano, da sva se na tekmovanje pripravljala še nekaj časa, a tega tudi nisva skrivala. Pred meseci je pozimi prišel Rudolf do mene s predlogom, da bi nastopila na Poljskem in sem z veseljem privolila,« je povedala Horvatova.»Prvič bo Slovenija zastopana na tekmovanju, ki sem ga sicer spremljal v preteklosti in se mi je zdelo zanimivo. Toda tekmovanja so bila zelo oddaljena, na Bahamih in na Japonskem, sedaj pa je prvič v Evropi in tudi stroški za Atletsko zvezo Slovenije niso veliki. Mislim, da sva lahko tudi zelo uspešna,« je povedal Rudolf, pobudnik nastopa.Leta 2014 so prvo SP v štafetah pripravili v Nassau na Bahamih, tam je bilo prvenstvo še leta 2015 in 2017, leta 2019 je bilo v Jokohami na Japonskem, prvič v Evropi pa bo v poljski Šleziji 1. in 2. maja. Štafeta 2 X 2 X 400 m bo po letu 2019 na programu drugič.Horvatova in Rudolf bosta v Vroclavu nastopila v neolimpijski mešani štafeti, v kateri bosta vsak po dvakrat izmenično pretekla po 400 m, skupaj vsak torej 800 m. Rudolf je državni rekorder na 800 m, pogosto predvsem na domačih tekmah teče tudi 400 m, na tej razdalji pa je slovenska rekorderka Horvatova, ki pa se je pozimi preusmerila tudi na teke na 800 m.Slovenska predstavnika sodita v krog favoritov za kolajne, v boju za zlato pa je pričakovati dvoboj med Poljsko in prvo favoritinjo Kenijo.se je iz teka na 400 m ovire pozimi preusmeril na 800 m in marca na domačih tleh v Torunu osvojil naslov evropskega dvoranskega prvaka v svojem šele četrtem nastopu na 800 m. Z njim bo nastopila olimpijska finalistka in srebrna na dvoranskem EPV ekipo Kenije so prijavili svetovnega podprvaka na 800 min zmagovalca britanske skupnosti narodovle eden izmed njiju bo lahko nastopil, ter, ki ima osebni rekord krepko pod dvema minutama (1:58,04). Nastopili bodo še Belorusija, Portugalska in Slovaška.»Mislim, da je glede na trenutno formo Poljska celo v vlogi prvega favorita, tudi vremenske razmere bodo bolj pisane na kožo gostiteljem kot predstavnikom afriške celine. Za bron pa se bodo borile preostale evropske države,« je ocenil Rudolf.