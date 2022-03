Slovenske strelke šeste na ekipni tekmi v Hamarju

Živa Dvoršak, Urška Kuharič in Klavdija Jerovšek so na lanskem evropskem prvenstvu v Osijeku v tej disciplini osvojile odličje srebrnega leska, v enaki zasedbi pa so nastopile tudi na letošnjem na Norveškem. V kvalifikacijah, kjer so nastopile strelke iz 19 držav, so najprej zasedle šesto mesto in se prebile v četrtfinale. V treh serijah so zadele 938,3 kroga, od tega Dvoršakova 314,5, Kuharičeva 313,3, Jerovškova pa 310,5 kroga.

Poleg Slovenije so se med osem prebile še Poljska (942,4), Norveška (941,9), Nemčija (941,2), Madžarska (939,0), Švica (938,9), Francija (938,0) in Danska (937,8). Slovenkam se v četrtfinalu ni izšlo po njihovih željah, v dveh serijah so Dvoršakova (209,5), Kuharičeva (209,3) in Jerovškova (206,4) skupno zadele 625,2 kroga, kar je bil šesti dosežek.

Tekmo za zlato odličje so si v drugem delu tekmovanja izborile Norvežanke (630,8) in Poljakinje (628,7), za bronasto pa Francozinje (627,8) in Nemke (626,3). Pred Slovenkami so se uvrstile še Švicarke (626,3). Za najboljši slovenski izid na letošnjem evropskem prvenstvu v Hamarju je poskrbela Dvoršakova, ki je osvojila peto mesto na posamični tekmi z zračno puško.

Kuharičeva je v tej olimpijski disciplini zasedla 41., Jerovškova pa 65. mesto. Edini slovenski predstavnik v članski konkurenci Jože Čeper je na tekmi z zračno pištolo osvojil 23. mesto.