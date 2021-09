Slovenski odbojkarji previdni: Hrvati rastejo iz tekme v tekmo

Nasproti jim bo stala Hrvaška, ki sicer doslej nima večjih uspehov na največjih tekmovanjih, na tem prvenstvu pa meri visoko. Slovenci opozarjajo, da bodo Hrvati vse prej kot lahek tekmec.



»Hrvati niso slaba reprezentanca in to so tudi pokazali v skupinskem delu tekmovanja. Rastejo iz tekme v tekmo, izpolnili so cilj, ki so si ga zadali, so tudi vse bolj samozavestni,« pred tekmo opozarja slovenski bloker Alen Pajenk.



Kot je izpostavil Pajenk, bo morala slovenska reprezentanca pokazati svojo najboljšo igro: »Ne smemo si dovoliti nihanj in padcev v igri in upam, da bo v ponedeljek vse skupaj delovalo kot mora.«



Slovenski odbojkarji so po porazih s Češko in Italijo ter po zmagah nad Črno Goro, Belorusijo in Bolgarijo prvi del evropskega prvenstva zaključili na drugem mestu v skupini B, njihovi tekmeci Hrvati pa so v skupini C osvojili tretje mesto. V uvodnem delu so izgubilo z Nemčijo in Francijo, premagali pa Slovaško, Latvijo in Estonijo.

Že izpolnili svoj cilj

Hrvaška, ki jo vodi italijanski strateg Emanuele Zanini, sicer do zdaj na EP ni dosegla večjih uspehov, najboljši rezultat imajo iz leta 2005, ko so bili na evropskem prvenstvu osmi. Tokrat pa so si zastavili višje cilje. S predstavami doslej je zadovoljen tudi njihov kapetan Timofej Žukovski.



»Po porazu z olimpijskimi prvaki Francozi smo se povsem osredotočili na naš cilj, da se uvrstimo v izločilne boje. To nam je uspelo,« je izpostavil.



Tudi slovenski selektor Alberto Giuliani opozarja na dobre predstave Hrvatov v skupinskem delu prvenstva. Kot pravi, je Žukovski odličen podajalec, tudi na drugih mestih pa imajo Hrvati kakovostno igralce.



»V Tallinu so na trenutke prikazali zelo dobro igro in videli smo, kako nevarni so lahko. Čaka nas težka tekma, tega se zavedamo. A hkrati vemo, kaj je naš cilj in kaj moramo za to storiti,« je dejal slovenski selektor.

Stari znanci iz Osijeka

Slovenski in hrvaški odbojkarji so se letos že srečali, saj so pred odhodom na prvenstvo v Osijeku odigrali tri pripravljalne tekme. Nanje je spomnil slovenski kapetan, Tine Urnaut, ki pravi, da bi glede na razplet v skupinskem delu bilo morda bolje, da se pred prvenstvom ne bi srečali.



Medtem so se na evropskem prvenstvu že začele tekme osmine finala na EP. Prvi četrtfinalistki sta Rusija, ki je v Gdansku s 3:1 premagala Ukrajino, in Poljska, ki je bila s 3:0 boljša od Finske. Danes bosta na Poljskem še obračuna med Nizozemsko in Portugalsko ter Srbijo in Turčijo, tekmovanje pa se bo začelo tudi v Ostravi, kjer bosta na sporedu tekmi med Italijo in Latvijo ter Nemčijo in Bolgarijo.



Tekma med Slovenijo in Hrvaško bo v ponedeljek ob 16. uri v Ostravar Areni, sledil ji bo še dvoboj Francije in Češke.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: