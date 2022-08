Slovenski odbojkarji v osmini finala še enkrat z Nemci

Slovenski odbojkarji se bodo v boju za uvrstitev v četrtfinale še enkrat pomerili z Nemci, ki so jih premagali že v torek v zadnjem krogu predtekmovanja po skupinah. Po zadnjih tekmah je jasno, da bodo Nemci 15. reprezentanca predtekmovanja, ki se bo v osmini finala pomerila z drugo nosilko, to pa je kot gostiteljica Slovenija.

Podatek mora potrditi še Mednarodna odbojkarska zveza, ki bo po koncu zadnjih tekem, ti pa glede na potek vrstnega reda ne moreta več spremeniti, uradno sporočila pare osmine finala.

V osmino finala so se uvrstile prvi dve reprezentanci iz vsake predtekmovalne skupine in štiri najboljše tretjeuvrščene ekipe. Zmagovalke skupin so Srbija, Brazilija, Poljska, Francija, Italija in Nizozemska, kot drugouvrščene ekipe so napredovale Ukrajina, Japonska, ZDA, Slovenija, Turčija in Iran, najboljše štiri tretjeuvrščene pa so Kuba, Argentina, Nemčija in Tunizija. Kot tretjeuvrščeni sta izpadli Kanada in Mehika.