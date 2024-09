Slovenski risi za konec pohrustali Ukrajince

Slovenska hokejska reprezentanca se je z zmago poslovila od kvalifikacijskega turnirja za nastop na zimskih olimpijskih igrah 2026. V Rigi je s 6:2 (2:0, 1:2, 3:0) premagala Ukrajino, kar je bila tudi njena prva zmaga na tekmovanju. Z njo je v skupini E zasedla tretje mesto, že po porazih proti Latviji in Franciji pa je izgubila vse možnosti za napredovanje na OI.

Slovenci so držali obljubo, da bodo storili vse, da se dokopljejo vsaj do častne zmage. Po polovici tekme so vodili s 3:0, nato pa z nepotrebnimi prekrški za izključitve tekmecem dovolili, da se povsem približajo. A izenačenja niso dovolili, v zadnji tretjini, v kateri se je po naletu ukrajinskega igralca težje poškodoval Rok Macuh, so s tremi goli uspešno zaključili delo.

Slovenski selektor Edo Terglav med enim od treningov risov. FOTO: Jože Suhadolnik

Po dva gola sta dosegla Jan Urbas, ki so ga razglasili za najboljšega posameznika v slovenski vrsti, in Jan Drozg, po enega pa Žiga Jeglič in Anže Kuralt.