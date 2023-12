Slovenski »Rocky« utišal sarajevsko Zetro

Izkušeni slovenski borec Miran Fabjan (3 zmage, 2 poraza) je uresničil svojo napoved. Na prireditvi mešanih borilnih športov FNC 14 v Sarajevu je v obračunu težke kategorije nokavtiral domačega matadorja Tomislava Spahovića (8 zmag, 7 porazov). Zmotil se je le v rundi; tekmeca iz BiH namreč ni prisilil k vdaji že v uvodni rundi, kot je napovedal, temveč v tretji.

Slovenski »Rocky«, kakor se glasi vzdevek 38-letnega asa iz Branika pri Novi Gorici, je vnovič pokazal, da še ni za staro šaro. Uspešno se je izvlekel iz težav, v katerih se je znašel v določenih trenutkih prve in druge runde, ko ga je »bosanska Zver« zrušila in mu na tleh zadala več neprijetnih udarcev. A mu je Fabjan, čeprav je bil v slabšem položaju, kljub temu vračal milo za drago.

Ob koncu druge runde je primorski borec z več nožnimi in ročnimi udarci močno zamajal tla pod nogami Spahovića, ga spravil na hrbet in silovito nadaljeval z udarjanjem heroja iz BiH, ki so ga domači navijači ob prihodu v kletko pozdravili kot boga. Vse je že kazalo, da bo takrat konec obračuna, ko je 33-letnega Sarajevčana rešil zvonec.

V tretji rundi vidno izčrpanemu Spahoviću nihče ni mogel več pomagati, tako da je Fabjan dokončal svoje delo in z zmago s tehničnim nokavtom utišal Olimpijsko dvorano Zetro, ki ga je pred začetkom dvoboja glasno izžvižgala.