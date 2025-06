Slovenski vaterpolisti so se še šestič uvrstili na evropsko prvenstvo

Slovenski vaterpolisti so v tretji tekmi kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto v Beogradu danes v Kranju s 16:6 (5:2, 3:0, 4:3, 4:1) dobili odločilni dvoboj z Veliko Britanijo. Tako so se kolo pred koncem že uvrstili na sklepni turnir najboljših reprezentanc stare celine.

Po dopoldanski zmagi Britancev nad Poljaki je bilo jasno, da bo zmagovalec tega obračuna zanesljivi udeleženec evropskega prvenstva 2026. Varovanci selektorja Mirka Vičevića tokrat niso ničesar prepuščali naključju.

Nace Štromajer in Beno Popović z dvema goloma ter Aljaž Troppan so že v uvodni četrtini poskrbeli za vodstvo s 5:2. Ko je v drugem delu dvakrat zadel Enej Potočnik, tretji gol pa dosegel Popović, se je pri vodstvu z 8:2 ob menjavi strani jasno izrisala zmaga domače reprezentance.

Matija Bernard Čanč in Aljaž Troppan z dvema goloma in Luka Zdravković Gligorovski so po treh četrtinah poskrbeli za vodstvo z 12:5 in slavje na kranjskem bazenu se je lahko že začelo. Troppan s še enim golom, Aleksander Paunović, Miha Šantak in prav ob koncu še najmlajši, komaj 15-letni Bine Štromajer, so v zadnjem delu postavili piko na i slovenski zmagi.

Jutri za prvo mesto proti Nizozemski

Naša vrsta se je z današnjo zmago šestič uvrstila na EP. Pot na prvenstvo stare celine si je slovenska vaterpolska reprezentanca prvič priigrala leta 1999 in nastopila v Firencah. Leta 2003 je sledilo domače EP v Kranju, nato nastop na EP 2006 v Beogradu.

Leta 2022 pa se je Sloveniji kot najboljši ekipi v kvalifikacijah, ki je ostala brez EP, po sankcijah Rusiji zaradi napada na Ukrajino ponudila nova priložnost za nastop na prvenstvu na Hrvaškem. Tudi dve leti pozneje, ko so Hrvati zaradi vojne prevzeli organizacijo od Izraela, si je Slovenija priborila EP.

Jutri se bo Slovenija ob 19. uri za prvo mesto v kvalifikacijski skupini pomerila z Nizozemsko.