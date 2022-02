Smučarske skoke komaj poznajo, za Planico še niso slišali

V nadaljevanju preberite:

V Walesu so zgolj bežno spremljali letošnje zimske olimpijske igre v Pekingu. Podobno zagotovo velja tudi za preostanek Velike Britanije. Med skoraj 1000 programi, kolikor jih je ponujal televizijski sprejemnik v hotelu sicer priznane verige, ni bilo niti ene, na kateri bi se dalo gledati olimpijsko tekmo smučarskih skakalk v Zhangjiakouju, na kateri so v vsem sijaju zablestele neustrašne Slovenke z zlato Uršo Bogataj in bronasto Niko Križnar na čelu. Tudi omemba Planice ni prebila ledu med našim obiskom Cardiffa, povsem drugače je, ko beseda nanese na ragbi, nogomet, boks in ... pikado!