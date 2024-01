Španci pokvarili hrvaško slavje

Novi evropski prvaki v vaterpolu so Španci. V izjemno negotovem finalnem dvoboju so v Zagrebu ugnali domačo hrvaško reprezentanco z 11:10 in ji pokvarili želeno slavje.V naši južni soseščini so namreč upali na drugo zaporedno lovoriko, potem ko so bile priljubljene »barakude«, kot pravijo hrvaškim vaterpolistom, najboljše pred dvema letoma na prvenstvu v Splitu.

Bron je pripadel našim zahodnim sosedom, ki so bili v malem finalu z 12:7 prepričljivo boljši od Madžarske, ta pa je na to prvenstvo pripotovala z močno zdesetkano postavo, saj je selektor Zsolt Varga preizkušal nekatere mlajše reprezentančne kandidate, ki bi lahko pomagali znanemu jedru moštva na prihajajočih dveh velikih tekmovanjih – februarskem svetovnem prvenstvu in poletnih olimpijskih igrah.

Naslednje prvenstvo stare celine bo leta 2026 v Beogradu.