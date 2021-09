Spektakel v Stožicah postregel z rekordi

FOTO: Matej Družnik

Na ljubljanskem hipodromu Stožice je bil pravi kasaški spektakel. Osrednja prireditev sezone v organizaciji Kasaškega kluba Stožice in Kasaške zveze Slovenije je privabila več kot 4000 gledalcev, ki so lahko v čudovitem vremenu spremljali izjemne kasaške predstave.V najpomembnejši dirki sezone, 31. slovenskem derbiju, so blesteli favoriti. Zmaga je po zaslugi konjaodšla v hleviz Ključarovcev, ki je tako po treh drugih mestih osvojil svoj prvi lovorjev venec, ki ga tradicionalno nadenejo zmagovalcu največje kasaške dirke.Prime MS je ob tem postavil tudi rekord slovenskih derbijev, 2600 metrov dolgo progo je pretekel v kilometrskem času 1:16,9. Le za las je zaostal, še en kasač iz vasi Ključarovci v Prlekiji, oba pa tekmujeta za Kasaški klub Ljutomer. Tretje mesto je po zaslugiin kobileostalo v domačem klub KK Stožice, pokale pa je najboljšim podelil ljubljanski županSlavič, ki je bil pred dirko izrazit favorit, je po zmagi povedal: »Ko je Janko Sagaj napadel, sem se malce ustrašil, da je znova dnevna forma na derbi dan malce slabša, kar se mi je v preteklosti že zgodilo. Res pa je, da je Marion očitno v zadnjih tednih zelo dvignil formo.« Na četrtem mestu sta derbi končaliin, peti pa je bilV drugi največji dirki, imenovani Ljubljanska milja, so se pomerili najboljši domači in uvoženi kasači. Zmagal jein to z novim rekordom slovenskih hipodromov, 1609 metrov dolgo distanco je pretekel v kilometrskem času 1:13,2. Maugli sicer prihaja iz hleva Janka Sagaja in je brat, ki je osvojil drugo mesto v derbiju, a tokrat je za njim sedel, ki sicer živi in dela kot kasaški trener na Švedskem.Po dirki je Zadel dejal, da je v svoji karieri sedel že za skoraj 1000 kasači, a meni, da je Maugli eden izmed dveh ali treh najboljših, kar jih je kadar koli vozil. Drugo in tretje mesto sta osvojila konja iz hlevaiz Križevec pri Ljutomeruinz voznikomainTretja večja točka sporeda je bila dirka tradicionalne pasme ljutomerski kasač za veliko nagrado Ljubljane, dobil pa jo je ljutomerski predstavnik. Pokal za že peto letošnjo zmago je Fjoriju izročil minister za kmetijstvo. Seršen je po dirki povedal, da sta imela s Fjorijem nekaj smole na štartu, saj sta na kratko zagalopirala, a da je kasneje znova pokazal odlično predstavo.Ljubljanski kasaški spektakel z devetimi dirkami sporeda in poni dirko, ki jo je dobil desetletnis svojo kobilco, je privabil več tisoč glavo množico gledalcev. Ti bodo v prestolnici lahko znova na svoj račun prišli 17. oktobra, ko se bo odvila še ena rejska dirka Jesenski kriterij.