Spektakularen uvod sredi puščave, kjer so rdeči našli svojo oazo

Ljubitelji formule 1 so si enotni, da je bila lanska sezona ena najboljših v tem tisočletju. In tudi letošnja se je začela spektakularno, dirka za VN Bahrajna pa je najbolj razveselila tabor ekipe Ferrari, ki je proslavljal zmago Charlesa Leclerca in drugo mesto Carlosa Sainza.

Začetek nove ere s številnimi novimi pravili, ki naj bi omogočala večje število prehitevanj in (še) spektakularnejše razplete dirk, ni razočaral. Na puščavskem uvodu v sezono se je s prvega mesta pognal Leclerc in ga zadržal tudi po štartu, nato pa moral večkrat odgovoriti na silovite napade svetovnega prvaka Maxa Verstappna (Red Bull). Nizozemec se je v 17. krogu v prvem ovinku uspel prebiti pred Monačana, ki pa mu je takoj vrnil udarec, tako kot v naslednjih dveh že precej obupanih poskusih vročeglavega tekmeca, ki je začel izgubljati živce. Najprej se je znesel nad taktičnimi napotki, v zaključku dirke pa je opažal vedno več tehničnih pomanjkljivosti.

2. dirka sezone bo že ta konec tedna (začetek ob 19. uri) v Savdski Arabiji

Hitro je postalo jasno, da je kljub posredovanju varnostnega avtomobila zaradi gorečega dirkalnika Pierra Gaslyja (Alpha Tauri) boj za zmago odločen, saj je pet krogov pred koncem, ko se je dirka nadaljevala, Verstappen zgolj še krčevito branil drugo mesto pred Sainzem, nato pa nemočen zapeljal v garažo. Po besedah šefa ekipe Christiana Hornerja je šlo za težave z dotokom goriva, za nameček se je Verstappnov moštveni kolega, Mehičan Sergio Perez, zavrtel v zadnjem krogu in predal končno tretje mesto Britancu Lewisu Hamiltonu (Mercedes). Po številnih težavah je bil to vendarle uspešen konec tedna za srebrne, saj se je novinec v ekipi George Russell izkazal s četrtim mestom.

»Zadnji leti sta bili zelo naporni za našo ekipo. Ferrari se je vrnil, z dvojno zmago tudi zares,« je bil zadovoljen Leclerc po prvi zmagi italijanske ekipe po VN Singapurja leta 2019, ko je bil Leclerc drugi, prvi pa tokrat odsotni Nemec Sebastian Vettel, ki mu je nastop z Aston Martinom preprečil covid-19. Izpostaviti velja tudi dosežka Danca Kevina Magnussena, ki se je po suspenzu Rusa Nikite Mazepina k Haasu vrnil z odličnim petim mestom, in Kitajca Zhouja Guanyuja (Alfa Romeo), ki je v karavani debitiral z 10. mestom.