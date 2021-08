Spektakularen uvod v prvenstvo: obračun državnih in pokalnih prvakov

Slovensko državno prvenstvo se bo v okviru Sportklub prve odbojkarske lige za ženske in moške začelo v soboto, 2. oktobra, ko se bo v boj za naslov prvakov podalo po šestnajst ekip v 1. A in 1. B ligi. Že v prvem kolu bo derbi med pokalnimi prvaki Calcit Volleyjem in državnimi prvaki Merkur Mariborom.



V prvem kolu prve odbojkarske lige bodo slovenske prvakinje, odbojkarice Calcit Volleyja, gostile OD Krim, novogoriški Gen-I Volley se bo na domačem igrišču v primorskem derbiju srečal z Ankaranom. ATK Grosuplje bo gostoval pri Novi KBM Branik, k SIP Šempetru pa v uvodu v sezono prihaja Luka Koper.



V rednem delu državnega prvenstva bo 21 kol, v okviru katerih se bodo najboljše slovenske ekipe med seboj srečale po trikrat. Prvi del prvenstva se bo zaključil s 14. kolom, ki bo 22. decembra, 15. kolo bo po premoru odigrano 15. januarja, redni del tekmovanja, ki mu bo sledila končnica, pa bo končan 16. februarja.

Do konca leta 2021 pri moških le 12 kol

Po nekoliko drugačnem razporedu bo potekala prva odbojkarska liga za moške, ki se bo s prvim kolom sicer prav tako začela 2. oktobra, a bodo odbojkarji v letu 2021 odigrali le 12 kol, zadnje bo 18. decembra. Naša najboljša moštva bodo s tekmami nadaljevala 15. januarja, 21. kolo bo 12. marca, zatem bo na vrsti končnica.



Uvodno kolo prinaša derbi med pokalnimi in državnimi prvaki. V prvem kolu nove sezone se bo Krka pred domačimi gledalci pomerila s Salonitom Anhovo, Panvita Pomgrad se bo najprej srečala z ACH Volleyjem Ljubljana, HišaNaKolesih Triglav pa s Črnučami.



V 1. B lig bo v moški konkurenci nastopalo osem ekip. Za začetek tekmovanja, skozi katerega si bosta najboljši zasedbi zagotovili nastop v končnici, se bo SIP Šempeter pomeril s Špan Brezovico, KekoOprema Žužemberk s Korvolley Mislinjo, Šoštanj Topolšico čaka obračun z Radenci, Hoče pa s Fužinarjem SijMetalRavne. Prve tekme bodo 2. oktobra, 21. kolo bo 12. marca.



Pri ženskah bomo prva srečanja prav tako lahko spremljali 2. oktobra, zaključek rednega dela lige pa je predviden za 16. februar. V boj za uvrstitev v elitno slovensko ligo in tudi za državni naslov se bo podalo osem ekip, pari prvega kola so Braslovče-ŽOK Ljutomer, Turbina-Calcit Volley II, Vital Ljubljana-Formis ter Murexin-Kema Puconci-Mozirje.



Še pred državnim prvenstvom se bo začelo pokalno tekmovanje, 1. kolo tekem je tako v moški kot v ženski konkurenci predvideno za 29. september.

