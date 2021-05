Srebrni srednji bloker z zlatima rokama v Rzeszow

Odbojkarski reprezentant Jan Kozamernik je tudi uradno okrepil poljsko moštvo Asseco Resovia. Podpisal je pogodbo do konca sezone 2022/23, v klubu pa se bo po elitni ligi narodov pridružil rojaku Klemnu Čebulju in selektorju slovenske reprezentance, Italijanu Albertu Giulianiju. Ta poljsko ekipo vodi od lanskega leta, Asseco pa je v tej sezoni poljskega prvenstva osvojil peto mesto.



Kozamernik je pred kratkim na družbenih omrežjih oznanil, da zapušča Italijo, kjer je prebil štiri sezone, od tega zadnje tri pri Milanu. Letos je z Milančani osvojil prvo evropsko lovoriko v pokalu challenge. S Slovenijo je osvojil dve srebrni kolajni na evropskih prvenstvih v letih 2015 in 2019, na zadnjem je bil izbran tudi za najboljšega srednjega blokerja.



