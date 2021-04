Štajerska vztrajnost po 28 letih nagrajena z naslovom

Trener novega državnega prvaka Sebastijan Škorc za svoje varovance pravi, da so najboljši fantje na svetu. FOTO: Jure Banfi

Najboljši fantje na svetu

Merkur Maribor : ACH Volley 3:2 (-29, 19, 16, -24, 12) Dvorana Tabor, brez gledalcev, sodnika Melavc in Tomec.

Merkur Maribor: Cafuta 4, Herman, Šket 25, Mulec, Detela, Možič 27, Donik, Uremovič 7, Adžović, Planinšič 1, Kisiljuk 13, Kovačič 1, Ihbajri, Košenina; ACH Volley: Toman, Ropret 2, Pernuš, Tuhteh 10, Dagostino, Pavlović, Bošnjak 1, Okroglič 8, Rutar, Pokeršnik 17, Videčnik 10, Kök 9, Vučićević 11.

3.

naslov državnega prvaka so osvojili odbojkarji Maribora, imajo še dva iz let 1992 in 1993

Da je odbojka zelo razburljiva in šport, pri katerem so vedno mogoči zasuki, je pokazala tudi peta finalna tekma državnega prvenstva za moške. In vsa zaključna serija je bila takšna, ACH Volley je že vodil z 2:0 v zmagah, zaradi poškodb oslabljeni Merkur Maribor se je vrnil in poravnal rezultat, na odločilni peti tekmi v obdravskem mestu pa so gostitelji s 3:2 (-29, 19, 16, -24, 12) ugnali oranžne zmaje in se po 28 letih veselili nove državne lovorike.Prva dva naslova v samostojni Sloveniji sta šla prav Viledi Mariboru leta 1992 in leto dni kasneje. ACH Volley pa z včerajšnjim zaključnim porazom v svojo zakladnico ni dodal 17. zaporedne zvezdice najboljšega v državi, skupno 18. Varovanci trenerja Merkurja Mariboraso bili najboljši že po rednem delu prvenstva. V finišu sezone so imeli obilo zdravstvenih težav, pred sklepnimi tekmami z ACH so ostali brez odličnega Libijca, pred dnevi pa sooperirali gleženj. A Mariborčani se nikakor niso želeli vdati, niti po zaostanku z 0:2 v zmagah.Na odločilni tekmi so zaradi psihološke prednosti in trenutne forme imeli vlogo favoritov, kar jim je na ramena naložilo nekaj pritiska. To se je videlo v končnici prvega niza, v kateri so zapravili prednost. Toda v nadaljevanju so se zbrali, sprostili in pokazali svojo kakovost. V drugem nizu gostje, pri katerih spet ni bil razpoložen korektor, ki se je po petkovi četrti tekmi sprl s trenerjem, niso imeli nobenih možnosti, še večja je bila mariborska premoč v tretjem nizu. V četrtem se je ACH vrnil, finalna drama pa se je odločila v petem nizu, v katerem so imeli najprej prednost gosti, toda tudi tie break je bil v slogu vsega finala, Mariborčani so prišli do zasuka in naslova.»To so najboljši fantje na svetu. Vse, kar smo doživeli v tej sezoni, po zaostanku v tej seriji, to lahko storijo le naši fantje. Nimam besed. Po toliko letih osvojiti državni naslov je velika stvar, a zaslužili smo si ga z delom.je bil s svojimi izkušnjami ata na igrišču za mlade,pa je biser ne le slovenske odbojke, temveč svetovne. A vsem kapo dol,« je bil vesel trener Mariborčanov Sebastijan Škorc.»Noro, lepše se ne bi mogel posloviti od kluba. Vsakič, ko nas je zaradi poškodb ostalo manj, bolje smo igrali, bolje smo se pobrali. Maribor, šampion, že dolgo nisem imel tako solznih oči,« je dodal Rok Možič, ki bo v naslednji sezoni igral v tujem klubu. »V finalu se nam je po vodstvu z 2:0 zalomilo v Taboru, sploh pa na četrti tekmi v Tivoliju. Imeli smo nadzor, a padli v črne luknje, iz katerih nismo znali splezati na plano. Prava volja, pravo vzdušje je bilo v ekipi, nismo pa znali ustaviti dveh posameznikov nasprotne ekipe. Imeti prevlado v Sloveniji toliko časa, pa jo izpustiti iz rok, je neuspeh. Določene spremembe pri ACH Volleyju po tem bodo, a moramo oddelati še zaključek pokala,« je ocenil trener Ljubljančanov Matija Pleško.Kapetanje dodal: »V sezoni smo imeli vzpone in padce, imeli smo priložnost, da vzamemo naslov, nismo je izkoristili. Maribor je s fanatičnim bojem kaznoval vsako našo napako.«