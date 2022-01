Stari mojster Loeb še ni pozabil, kako se vrti volan

V monaški kneževini in okolici ima po osmih od skupno 17 hitrostnih preizkušenj Sebastien Loeb 9,9 sekunde naskoka pred rojakom Sebastienom Ogierjem (Toyota). Devetkratni svetovni prvak se je začasno vrnil iz dirkaškega pokoja v SP v reliju, a bo vozil le monaški reli. A je že po polovici dirke dokazal, da je še vedno zelo konkurenčen v boju z mlajšimi tekmeci.

Osemkratni in tudi aktualni svetovni prvak Ogier je dopoldne še zaostajal za Valižanom Elfynom Evansom, a je popoldne tekmeca iz Toyotine ekipe prehitel in se prebil na drugo mesto. Evans je zdaj tretji, zaostaja pa 22 sekund. Loeb se je danes izkazal predvsem dopoldne, ko je prevladoval, skupno pa dobil štiri od današnjih šestih »brzincev«. Uspeh ekipe M-Sport Ford je dopolnil še Britanec Gus Greensmith, ki je dobil eno hitrostno preizkušnjo, svojo prvo v karieri.

Nekoliko manj uspešna kot tekmeci v Toyotah in Fordih sta bila najboljša voznika Hyundaija, Belgijec Thierry Neuville in Estonec Ott Tänak sta po drugem dnevu na četrtem in petem mestu, zaostajata pa že 47 in 56 sekund. Reli je sicer v petek hitro končal še en Toyotin voznik Francoz Adrien Fourmaux, ki je po zdrsu s ceste zgrmel čez previs, se večkrat prevrnil, a sta jo s sovoznikom Alexom Corio odnesla brez poškodb.

Presenetil samega sebe

»Odlično se počutim. Za mano je dober dan, čeprav sem imel nekaj težav s hibridnim pogonom. Presenečen sem bil, da sem se že na prvem preizkusu tako dobro ujel z dirkalnikom, zato sem zadovoljen, da sem zdaj vodilni,« je dogajanje na Monteju strnil Loeb.

Letošnji Monte Carlo je sicer prva priložnost za preizkus novih dirkalnikov. V novem elitnem razredu Rally1 namreč zdaj avtomobile poganjajo hibridni motorji, ki jim električna enota omogoča do 100 kW dodatne moči osnovnemu 1,6-litrskemu turbobencinskemu motorju. Skupna moč je tako največ 372 kW oziroma 500 »konjev«. V soboto se bo monaški reli nadaljeval s petimi hitrostnimi preizkušnjami, v nedeljo bodo za konec relija na sporedu še štiri.