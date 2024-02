Stevens potrdil odlično formo, na obzorju prvi finale

Slovenska plavalca Peter John Stevens in Janja Šegel sta se na svetovnem prvenstvu v Katarju uvrstila v popoldanski polfinale. Stevens je na 50 m prsno s 26,79 osebni rekord popravil kar za 25 stotink in osvojil peto mesto, Janja Šegel je bila na 200 m prosto z 1:59,37 15.

Izjemen je predvsem dosežek Stevensa, plavalca, ki se je iz kranjskega Triglava preselil v Trst in očitno našel pravo kemijo v novi sredini. Kako dober je njegov kvalifikacijski dosežek, pove izid, da je na lanskem svetovnem prvenstvu v Fukuoki Kitajec Jiajun Sun z enakim rezultatom osvojil bronasto kolajno.

Stevens bi se lahko tako kot lani vnovič prebil v finale

Izid iz kvalifikacij pa napoveduje najmanj, da bi se lahko Stevens tako kot lani vnovič prebil v finale, kjer bo o končnem vrstnem redu ob formi in zbranosti odločal tudi vedno potreben kanček športne sreče. Najhitrejša v kvalifikacijah sta bila s 26,66 lani srebrni Američan Nic Fink, tekmec Stevensa že na študentskih tekmah NCAA, in na tekmovanja Belorus Ilija Šimanovič. Tri stotinke sekunde je zaostal Avstralec Sam Williasmson, devet Italijan Nicolo Martinenghi in 13 Stevens.

»Hitro plavaš, ko se zabavaš. S samo tekmo sem zelo zadovoljen. Presenetil pa sem tudi samega sebe, da sem se že zdaj spustil pod 27 sekund, posebej po bolezni in okrevanju v zadnjih dveh mesecih. Glava gor in naslednji cilj je finale. Gremo korak za korakom,« je dejal 28-letni Stevens, ki je decembra moral izpustiti evropsko prvenstvo v kratkih bazenih, nato pa očitno s trenerjem Davidejem Rummolo našel pravi pristop, saj je v Dohi dosegel osebni rekord tudi na 100-metrski razdalji.

Janja Šegel FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

Svetovni rekorder Britanec Adam Peaty je s 27,23 zasedel 12. mesto in prav pri njem je vprašanje, ali je ob vrnitvi na tekmovanja še lahko nevaren v disciplini, v kateri je nekoč v bazenih kraljeval.

Janja Šegel je v kvalifikacijah opravila potrebno, da si je zagotovila še en nastop. Dosežek za plavalko njenega kova ni povsem vrhunski, popoldan pa bo Korošica dobila drugo priložnost, da tako kot v štafeti na 4 x 100 m prosto popravi izid.

»Cilj je bil polfinale in to sem dosegla. Z izidom pa nisem najbolj zadovoljna. Začela sem prepočasi in to se je poznalo na koncu. To bom popoldan skušala popraviti in upam, da bom odplavala precej boljši rezultat kot zjutraj,« je po tekmi povedala 22-letna olimpijka iz Fužinarja. Najhitrejša je bila Kitajka Bingjie Li, svetovna rekorderka v kratkem bazenu na 400 m prosto, z izidom 1:57,16.