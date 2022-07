Štirikratni prvak F1 potrdil slovo: Več časa bi rad preživel z družino

Štirikratni svetovni prvak v formuli 1, Nemec Sebastian Vettel, je napovedal, da bo po letošnji sezoni sklenil športno pot. V formuli 1 je tekmoval več kot desetletje in pol. »Odločitev je bila zelo težka in dolgo sem o tem razmišljal,« je ekipa Aston Martin povzela 35-letnega Nemca, ki je kot razlog navedel družino: »Sem oče in jasno je, da bi več časa rad preživel z družino.«

Svetovni prvak v obdobju med 2010 in 2013

Vettel je v karieri slavil na 53 tekmah, a od časa, ko je na stezah kraljeval z Red Bullom, je minilo že precej časa. Kasneje je odšel k Ferrariju, kjer z ekipo ni prišel do pravih dosežkov, zadnji dve sezoni pa vozi za Aston Martin. Bolj kot na stezi je v zadnjih letih izstopal s svojimi političnimi stališči, bojem za človekove pravice in čisto okolje.

Vettel je bil svetovni prvak v obdobju med 2010 in 2013. Zadnjo zmago v formuli 1 je dosegel leta 2019 v Singapurju. Kljub neuspehom v zadnjih letih pa se bo od tega športa poslovil kot eden najboljših dirkačev v zgodovini. Več naslovov svetovnega prvaka od njega imajo le Britanec Lewis Hamilton in Nemec Michael Schumacher, ki sta zbrala po sedem lovorik, Argentinec Juan Manuel Fangio pa pet. Štiri naslove ima tudi Francoz Alain Prost.