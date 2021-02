Strokovnjaki o OI: varnih iger ni mogoče zagotoviti

Izvršni direktor OI Christophe Dubi je povedal, da morajo biti igre varne za vse. FOTO: Du Xiaoyi/AFP



Cepljenje še ni zahteva za nastop na OI

Od začetka poletnih olimpijskih iger svet loči zgolj še 166 dni, vendar medicinski strokovnjaki niso prepričani o varni izvedbi olimpijskih iger, ki so bile zaradi novega koronavirusa prestavljene za eno leto. Menijo, da bi bilo najvarnejše, če bi igre v Tokiu odpovedali, danes poroča francoska tiskovna agencija AFP.Japonski specialist za nalezljive boleznia želi vsekakor doživeti olimpijske igre v Tokiu to poletje, vendar hkrati v izjavi za AFP priznava, da bi, če bi bile igre kjer koli drugje, verjetno podprl njihovo odpoved.»Tudi brez pandemije novega koronavirusa olimpijske igre kot množično zbiranje ljudi spodbujajo prenos vseh vrst nalezljivih bolezni,« je dejal Hamada, profesor na tokijski medicinski univerzi.»Razumem razpoloženje športnikov, ampak mislim, da z vidika svetovnega javnega zdravja trenutno v zvezi z olimpijskimi igrami ni ničesar, kar bi bilo smiselno,« je dejal, višji raziskovalec na področju globalnega zdravja na britanski univerzi v Southamptonu.Število ljudi, ki bo v 17 tekmovalnih dneh zbrani v Tokiu, je res velikansko. Zgolj v olimpijski vasi je 26.000 postelj, k tej številki pa je treba prišteti še 12.000 akreditiranih medijev in drugih udeležencev iz približno 200 držav.»Tudi če bodo prav vsi cepljeni, obstajajo sevi virusa, ki imajo določeno odpornost na cepivo,« je opozoril Head: »Mešanje ljudi iz toliko različnih držav bo preprosto pospešilo verjetnost pojava novih sevov.«Mednarodni olimpijski komite (Mok) je skupaj z japonskimi organizatorji pripravil vrsto ukrepov za zaščito pred okužbo z virusi, od zdravstvenega nadzora pred prihodom do rednega testiranja na Japonskem in omejenega časa bivanja v olimpijski vasi.»To je mantra vseh nas – igre morajo biti varne,« je prejšnji teden dejal izvršni direktor olimpijskih igerizredni profesor za javno zdravje na avstralski univerzi La Trobe v Melbournu, je prepričan, da se lahko naredi vse, kar je mogoče storiti za zmanjšanje tveganja, toda tveganj ni mogoče v celoti odpraviti.Mok še ni sprejel dokončne odločitve o prepovedi udeležbe navijačev in gledalcev na igrah.»Nepredstavljivo je sprejeti gledalce z vsega sveta,« pa je v zvezi z vprašanjem gledalcev na tribunah dejal Hamada.Število ljudi, ki sodelujejo na igrah, je treba zmanjšati na absolutni minimum. »S tem ne bomo odpravili tveganj, jih bomo pa vsekakor zmanjšali,« je dejal japonski strokovnjak.Japonska in Mok nista določila cepljenja kot pogoja za udeležbo na OI. Prav tako obstajajo razlike med športi. V tem pogledu so najbolj tvegani kontaktni športi, kot je denimo judo.»S pogostimi testiranji športnikov in osebja, z omejitvami gibanja in zadrževanjem v mehurčkih, ter gledalci pred televizijskimi zasloni si je OI mogoče predstavljati kot izvedljive,« je dejal Hamada.A avstralski strokovnjak Vally opozarja, da virusa ne bo možno kar odmisliti. »Vprašanje je, kako se bomo na pričakovane okužbe odzvali, kar bo največji izziv.«Po mnenju Hamade morajo organizatorji pokazati konkretne načrte za varno izvedbo iger. »Če je po vsem tem bolje, da se igre odpovejo, potem jih moramo odpovedati,« je prepričan japonski strokovnjak.