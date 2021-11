Svetovne šahovske velesile v Sloveniji

Do evropskega šahovskega dogodka leta so trije dnevi. V Termah Čatež je vse pripravljeno na prihod evropske šahovske smetane. Še pred prvenstvom se bo odvil prijateljski dvoboj v pospešenem šahu med slovenskimi in katalonskimi šahisti, odigrana bo promocijska simultanka katalonskega velemojstra Marca Narcisa Dublana z mladimi slovenskimi šahisti iz bližnjih klubov. Letošnjega prvenstva se udeležuje 38 evropskih držav, pri čemer bo Slovenija kot gostiteljica nastopila z dvema ekipama v obeh konkurencah. Pri članih je prijavljenih 39 ekip, pri članicah 31.

Prva moška ekipa je sestavljena iz izkušene velemojstrske četverice (Lenič, Borišek, Škoberne in Šebenik). Vodil je bo naš najboljši šahist Luka Lenič, ki je na prvi šahovnici enakovreden tekmec elitnim evropskim šahistom. Na drugi šahovnici bo s svojim agresivnim slogom igre Jure Borišek, iznajdljiva Jure Škoberne in Matej Šebenik bosta iskala priložnosti na tretji in četrti šahovnici. Prvo peterico kot rezervist zaključuje mednarodni mojster Tim Janželj. Četudi bo zanj nastop na EP predstavljal debi v prvi ekipi, gre za nevarnega igralca vsem.

Pričakujemo silovite boje za odličja

Drugo ekipo sestavlja mladi rod igralcev, ki v zadnjem obdobju dosega spodbudne rezultate. Predvidoma gre za kandidate, ki bi v naslednjih letih ob zadostnem šahovskem razvoju lahko nasledili prvo ekipo. Med njimi gre izpostaviti Jana Šublja, ki je že nastopil v prvi peterici in se mu obeta svetla velemojstrska kariera. Jan bo prevzel breme prve šahovnice mlade ekipe in dobil možnost igranja z najboljšimi evropskimi šahisti. Svoj krst v članski vrsti bodo doživeli še naslednji mojstri FIDE: Vid Dobrovoljc, Domen Tisaj, Jaka Brilej in David Stevanič.

Darja Kapš

Prvo žensko ekipo bosta ob utečeni trojici Unuk, Janželj in Vidic podkrepili mladi, obetavniin. Zali, ki letos niza uspehe in je državna članska prvakinja, je zaupano igranje na drugi šahovnici. To ji ponuja lepe možnosti za osvojitev zadnje, tretje norme za naslov velemojstrice.

Drugo žensko ekipo bo vodila velemojstrica Jana Krivec, ki ima največ nastopov za reprezentanco na mednarodnih tekmovanjih. Njene bogate izkušnje bodo prišle prav mlajšim kolegicam, Pii Mari Ružič in Nuši Hercog. Na drugi in tretji deski bosta nastopili mednarodni mojstrici Špela Kolarič in Ivana Hreščak.

Pričakujemo silovite boje za odličja: prva nosilka in ožja favoritka Rusija v moški konkurenci ima povprečni rating kar 2722 točk! V Čatežu ne bomo videli svetovnega prvaka Magnusa Carlsena in njegovega izzivalca Jana Nepomnjaščija, ki bosta le nekaj dni po koncu EP pričela dvoboj v Dubaju. Toda gostili bomo več vročih imen s prve dvajseterice svetovne lestvice.

Na čelu ruske ekipe bo izkušeni Sergej Karjakin

Na čelu ruske ekipe bo izkušeni Sergej Karjakin, ki je Carlsena v dvoboju neuspešno izzval pred petimi leti. Med favorite sodijo tudi Azerbajdžanci (povprečni rating 2717 točk) z dvema elitnima igralcema iz svetovnega vrha, Šakrijarjem Mamedžarovom in Tejmurjem Radžabovom. Tretja ekipa s povprečnim ratingom nad 2700 točk je Francija. Ob Maximu Vachier Lagravu in Etiennu Bacrotu so dobili okrepitev z 18-letnim zvezdnikom Alirezo Firouzjo, s čimer so napovedali naskok na evropski vrh. V ta boj se bodo gotovo vmešali tudi Poljska, Nizozemska, Anglija, Ukrajina, Nemčija, Hrvaška, …

Sergej Karjakin (levo) bo eden vidnejših asov v Termah Čatež. FOTO: Mark Kauzlarich/Reuters

Tudi v ženski konkurenci so izrazite favoritinje Rusinje, ki so trikratne zaporedne prvakinje, letos so postale še svetovne ekipne prvakinje. Rusko ekipo vodi Aleksandra Gorjačkina, ki ima med aktivnimi igralkami najvišji rating na svetu. Njihove največje izzivalke bodo Gruzijke in Ukrajinke, nemara tudi Armenke z evropsko prvakinjo Elino Danielian.

Za večjo množičnost in prepoznavnost šaha v družbi

Naše ekipe? Če se ozremo v moški del, nobeni od naših ekip ne bo lahko. In če se je mlajša ekipa prišla kalit, si naša udarna peterka želi preboj v petnajsterico. Kako uresničljiv bo cilj, bo odvisno od forme igralcev, njihove motiviranosti in usklajenega ekipnega duha. V ženskem delu imata ekipi vrata odprta za presenečenja. Naša prva ekipa tekmovanje pričenja na visokem 16. mestu. Če bodo dekleta ob dobro razpoloženi Lauri Unuk ujela ritem in pokazala mladostno neustrašnost, lahko upamo na uvrstitev v prvo deseterico.

Šahovska zveza Slovenije si kot organizator od eura obeta večjo množičnost in prepoznavnost šaha v družbi – predvsem med mladimi. Ker gre za tekmovanje, ki ga bo na dnevni ravni spremljalo več tisoč ljubiteljev šaha po vsem svetu, bo prav šah v zahtevnem in stresnem pandemičnem obdobju odličen ambasador Slovenije v svetu.