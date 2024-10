Svetovni prvak bi postal pri 46 letih

Na obzorju še ni tekmovalne upokojitve 43-letnega Fernanda Alonsa, ki ima še dovolj motiva, poganja ga ambiciozni Aston Martin. Alonsova glavna želja je, da bi osvojil še tretji naslov svetovnega prvaka, tokrat v dirkalniku slovite ekipe.

Španec je objavil, da želi tekmovati vsaj do 46. leta, če mu bo to telo dopuščalo, morda še dlje. To sovpada z letom 2026, ko se bodo močno spremenila pravila glede oblikovanja dirkalnikov v formuli, zato bodo vse ekipe začele z novega izhodišča. Aston Martin bo na spremembe pripravljen, angažirali so enega najboljših inženirjev v formuli v zadnjih treh desetletjih Adriana Neweyja in imajo zelo velik proračun za raziskave in razvoj novega dirkalnika.

Alonso verjame, da bo Aston Martin v prihodnje zelo hiter. FOTO: Caroline Chia/Reuters

Aston Martin bo od leta 2026 sodeloval s Hondo, ki mu bo dobavljala motorje, zdaj Hondini agregati poganjajo dirkalnik Red Bulla, ki ga vozi tudi svetovni prvak Max Verstappen.

Tako bi Alonso lahko s prenovljenim, hitrejšim Aston Martinom leta 2026 šel znova v boj za naslov svetovnega prvaka, zanj bi bil tretji. Vsaj takšni so načrti Španca ... Najstarejši svetovni prvak doslej je postal Juan Manuel Fangio, ki je naslov osvojil, star 46 let in en mesec.