Za zadnje dejanje zanimive kariere je še osrečil Verstappna

Na veliki nagradi Singapurja je med dirkači formule 1 najhitrejši krog z novimi pnevmatikami postavil dirkač druge Red Bullove ekipe RB Daniel Ricciardo. Dirko je sicer končal na zadnjem mestu, zato za najhitrejši krog ni prejel točk, za naslednjo dirko v ZDA v Austinu pa ga bo v dirkalniku zamenjal testni voznik RB-ja Liam Lawson.

Avstralski veteran, zmagovalec osmih dirk, ki v F1 dirka vse od leta 2011, je priznal, da bi to lahko bilo slovo od formule: »Ne vem še zagotovo, bomo videli, kako se bodo stvari razpletle, a imam precej dobro predstavo o tem, kako izgleda moja prihodnost. Če je bila to moja zadnja dirka, je bil to lep ‘adios’«.

FOTO: Edgar Su/Reuters

Ricciardo je na svoji zadnji dirki morda osrečil Maxa Verstappna (Red Bull), saj glavni konkurent za naslov prvaka Lando Norris (McLaren) po njegovi zaslugi ni prejel dodatne točke za najhitrejši krog. »Če bo na koncu v Abu Dabiju to pomagalo Maxu, bom morda z njegove strani dobil lepo božično darilo,« se je nasmejal Avstralec, Verstappen pa je na to odvrnil: »Lahko si zaželi karkoli.«