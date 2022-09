Svetovni prvak in Honda bosta še vrsto let skupaj

Slovenski motokrosist Tim Gajser bo tudi po letu 2023 še naprej član Hondine tovarniške ekipe HRC. Kot so sporočili iz ekipe, je Slovenec podpisal novo večletno pogodbo, hkrati pa so podaljšali tudi sodelovanje s 23-letnim Špancem Rubenom Fernandezom. Z obema so sklenili večletno sodelovanje, so še sporočili.

»Odločitev za nadlajevanje neverjetnega razmerja z ekipo HRC je bila lahka,« je za uradno spletno stran dejal slovenski šampion.

Gajser, ki bo 8. septembra dopolnil 26 let, je sezono svetovnega prvenstva v razredu MXGP sklenil na najlepši možni način z zmago na dirki za veliko nagrado Turčije. S 43. zmago v karieri, 38. v kraljevskem razredu, je potrdil še peti naslov svetovnega prvaka.

»Zame je ekipa kot druga družina in nikjer drugje se ne počutim tako dobro kot tukaj. Vedno si rečem, srečen dirkač je hiter dirkač. Delo z vsemi v ekipi HRC je tako zelo prijetno, in tu mislim tako delo z vsemi tehniki na Japonskem, z mojim mehanikom in fizioterapevtom, zato se vedno veselim dirkanja,« je še dejal.

»S Hondo sem zmagal na petih svetovnih prvenstvih, tako da se zelo dobro počutim na vozilu CRF450R, vedno opravijo tako odlično delo pri razvoju in izboljšavah stroja, zato vem, da bom še naprej vozil motocikel, s katerim bom lahko osvojil tudi naslov številka šest v letu 2023. Velika hvala vsem mojim podpornikom po vsem svetu in veselim se srečanja z vami v ekipi HRC naslednje leto,« je sklenil Gajser.

Po osvojitvi naslova svetovnega prvaka v motokrosu v razredu MX2 (250cc) leta 2015 se je Tim Gajser naslednje leto preselil v vrhunski razred MXGP in osvojil prvenstvo skupaj z naslovom novinca leta. Čeprav naslednji dve leti ni osvojil naslova, je Gajser uspeh ponovil v letih 2019 in 2020, ko je osvojil zaporedna naslova prvakov, s četrtim letošnjim naslovom v kraljevskem razredu MXGP pa je osvojil skupno pet naslovov v svetovnem prvenstvu v motokrosu.