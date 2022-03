Svetovno prvenstvo v vodnih športih brez Rusov in Belorusov

Mednarodna plavalna zveza (Fina) je odločila, da tekmovalci in tekmovalke iz Rusije in Belorusije zavoljo ruske vojaške invazije na Ukrajino ne bodo nastopili na letošnjem svetovnem prvenstvu v vodnih športih, ki bo med 18. junijem in 3. julijem v Budimpešti.

Ob tem je Fina ruskemu Kazanu odvzela organizacijo letošnjega svetovnega prvenstva v kratkih bazenih. Fina še išče novega prireditelja tega tekmovanja, ki bo na sporedu med 17. in 22. decembrom.

Fina je sicer tekmovalcem in tekmovalkam iz Rusije in Belorusije prepovedala nastope na vseh letošnjih tekmovanjih pod njenim okriljem.