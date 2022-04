Svoje je opravila tudi trema

Na mladinskem evropskem prvenstvu v boksu, ki se bo v petek izteklo v Sofiji, sta se predstavila tudi dva slovenska upa. Luka Rašić je v osmini finala srednje kategorije (do 71 kg) izgubil z Romunom Doruletom Tiujem, Djelon Januzaj pa je moral v četrtfinalu supertežke kategorije (nad 92 kg) priznati premoč Moldavcu Nicolaiju Burdiuji, ki si je na ta način že zagotovil vsaj bronasto kolajno.

»Na žalost Luka ni imel svojega dneva, saj sem prepričan, da bi lahko premagal Doruleta, če bi boksal tako, kot zna. Očitno je svoje opravila tudi trema, saj je bil to zanj prvi nastop na tako velikem tekmovanju,« je pojasnil trener Igor Rašić in podobno razmišljal tudi po Januzajevem porazu.

»Tudi za Djelona je bilo to premierno prvenstvo. Prikazal je srčno borbo, med katero je tekmecu zadal več močnih udarcev in jih tudi kar nekaj prejel. Na koncu so sodniki zmago po soglasni sodniški odločitvi dodelili Burdiuji,« je še pristavil Rašić starejši.

Omeniti kaže še, da se bo jutri (z začetkom ob 15. uri) v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja v Mariboru začelo letošnje državno prvenstvo v boksu, ki bo trajalo tri dni. Polfinalni dvoboji bodo na sporedu v četrtek od 13. ure naprej, zaključni obračuni pa v petek (13.00).