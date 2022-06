Tänak z zmago na Sardiniji začinil bitko za naslov

Svetovni prvak iz leta 2019 Ott Tänak je bil najhitrejši na devetih od 18 hitrostnih preizkušenj in je imel na cilju minuti in tri sekunde prednosti pred Ircem Craigom Breenom (Ford) in minuto in 33 sekund pred moštvenim kolegom, Špancem Danijem Sordom.

V skupnem seštevku je vodstvo zadržal Finec Kalle Rovanperä (Hyundai), ki je tokrat zasedel peto mesto. Finec ima zdaj 120, Belgijec Thierry Neuville 65, Tänak pa 62 točk.