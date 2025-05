Teji in Luciji v Leipzigu dobro kaže

Slovenske telovadke so uspešno opravile kvalifikacijske nastope na evropskem prvenstvu v Leipzigu. Tako Lucija Hribar kot Teja Belak, ki sta merili na finale, sta po uspešnih predstavah na pragu preboja med najboljše. Lucija je zelo dobro tekmovala v mnogoboju, Teja je bila uspešna na preskoku. Končne uvrstitve bodo znane v večernih urah.

Slovenke so kvalifikacije odprle na morda najbolj tveganem orodju, gredi. Prva je nastop opravila Hribarjeva in sestavo prikazala brez večjih napak. Zala Trtnik, ki je na EP nastopila le na gredi, ni imela dobrega dne in je v sestavi naredila dva padca. Novinka v članski kategoriji Vita Prijanovič, ki je tako kot Hribarjeva nastopila v mnogoboju, pa je svoj nastop uspešno opravila. Obe mnogobojki sta dobro nastopili tudi na parterju.

Na preskoku sta se po letu premora med elito vrnili Belak in Tjaša Kysselef. Teja se je odrezala s tretjo oceno kvalifikacij, za kar v slovenskem taboru upajo, da bo dovolj za uvrstitev v finale in boj za kolajno. Po nastopu sicer ni bila navdušena: »Z današnjimi skoki sem srednje zadovoljna. Prvega sem izvedla nekoliko slabše in naredila korak nazaj pri doskoku, zato je bila ocena temu primerna, se pravi nizka 12,900. Drugi skok jurčenko z obratom za 540 stopinj pa je bil zelo lep v zraku. Me je pa nekoliko presenetil doskok, tako da sem pristala malo na preveč stegnjene noge. Sicer je bila ocena lepa 13,400. Če bo dovolj, bom v petkovem finalu tekmovala povsem sproščeno, ker nimam česa izgubiti.«

Lucija Hribar je bila zaenkrat zadovoljna z opravljenim. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Tudi obe mnogobojki Hribarjeva in Prijanovičeva sta svoja skoka opravili dobro, za konec kvalifikacij v mnogoboju pa je prva prikazala še izvrsten nastop na dvovišinski bradlji, kjer je to sezono osvojila svetovni pokal. Skupno je zbrala 49,698 točke in je ta čas na 6. mestu.

Z nastopi svojih varovank je bil zadovoljen tudi selektor Andrej Mavrič. »Končali smo nastope v kvalifikacijah, moram reči, da zelo uspešno. Lucija je ta čas šesta. Upamo, da bo to dovolj za uvrstitev v finale mnogoboja. Moramo počakati do konca tekmovanja, vendar osebno menim, da bo dovolj. Tudi Teja je trenutno na 3. mestu. V zadnjih dveh skupinah sicer pride še nekaj dobrih tekmovalk na preskoku. Upamo, da ji uspe,« je dejal Mavrič.

V torek sledijo še kvalifikacije telovadcev.