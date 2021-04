Tekme MLB bo lahko spremljalo veliko število gledalcev

V novi sezoni ameriške poklicne baseballske lige MLB, ki se začenja danes, bodo na tribunah v večjem številu spet lahko tudi gledalci. Liga MLB je prva od velikih ameriških športnih lig, ki se bo na tem področju vračala v skoraj povsem običajno predkoronsko stanje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Na tekmi Milwaukee Brewers - Minnesota Twins bodo prvič po letu 2019 lahko na tribunah v rednem delu sezone tudi navijači. Na stadionu American Family Field v Milwaukeeju jih danes pričakujejo 10.000.



Na začetku sezone sicer stadioni še ne bodo povsem polni, večina klubov je dobila dovoljenje za 12- do 30-odstotno uporabo kapacitet objektov. A do poletja naj bi nato te omejitve odpravili in stadioni bodo lahko spet polni kot nekoč.



V prejšnji sezoni so bili lahko gledalci le na tekmah končnice oziroma v world series, kjer v ligi MLB odločajo o naslovu prvaka, takrat so v Arlingtonu v Teksasu lahko zapolnili 28 odstotkov sedežev na stadionu.

V Houstonu polovična zasedenost, obvezna uporaba zaščitne maske

Pri ameriškem športnem portalu ESPN so zbrali podatke za posamezne stadione za uvodni dan, saj se dovoljeno število gledalcev razlikuje v posameznih zveznih državah. Večina teh številk se giblje med 12 in 42 odstotki, v Houstonu bo zasedenost polovična, edina izjema v pozitivni smeri pa bo stadion ekipe Texas Rangers Globe Life Field, kjer bodo dovolili polno zasedenost tribun oziroma 40.500 gledalcev, pri čemer pa bodo zahtevali, da vsi uporabljajo zaščitne maske.



»Vesel sem, da smo prišli do te točke. Igralci in vsi v klubih so med pripravami naredili ogromno, vsi skupaj pa smo napredovali od lani. Samo upam lahko, da bomo imeli sezono, ki bo kolikor toliko normalna,« je pred začetkom nove sezone dejal komisar lige Rob Manfred.

