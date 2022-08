Tihi Gajser bo najprej rekel hop in potem skočil do lovorike št. 5

V nadaljevanju preberite:

Čeprav bi bil po letih 2015 (MX2), 2016, 2019 in 2020 svetovni prvak verjetno tudi, če ne bi več nastopil, Tim Gajser ničesar ne prepušča naključju. Po VN Švedske, kjer je zasedel drugo mesto, se je za teden dni vrnil v Slovenijo, se umaknil od javnosti in se v miru pripravljal na dirko v mestu Hyvinkää slabih 60 km severno od Helsinkov. Proga Hyvinkään Vauhtipuisto mu ni pisana na kožo, saj je mehka in mivkasta, a prav tam se mu obeta nov naslov ... Kaj potrebuje 25-letnik iz Pečk, da postavi piko na i dve dirki pred koncem, kdaj je bila zadnja preizkušnja na Finskem in zakaj sodi med legendarne? Kdo je njegov glavni tekmec v boju za naziv GOAT? Kaj je Tiga povedal za Eurosport ...