Tim Gajser bo v drugi vožnji reševal, kar se rešiti da

Slovenski motokrosist Tim Gajser je na preizkušnji svetovnega prvenstva na Sardiniji v prvi vožnji elitnega razreda MXGP končal na 19. mestu. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings pred Špancem Jorgejem Pradom in Francozom Romainom Febvrejem.



V prvi vožnji na progi v Rioli Sardu je imel svetovni prvak precej težav. Že v kvalifikacijah je bil le 18., na dirki pa se je zapletel v padec že takoj po startu in nato ostal v ozadju, do konca pa se je še prebil med dobitnike točk in dobil dve za 19. mesto.



Njegovi tekmeci so tako precej zmanjšali zaostanek za vodilnim Gajserjem v SP. Ta je po polovici današnje preizkušnje pri 357 točkah, Febvre jih ima 347, Herlings pa 346.



Slabo pa se je današnji dirka začela tudi za nekdanjega svetovnega prvaka Italijana Antonia Cairolija, ki je padel v kvalifikacijah in so ga na nosilih odnesli s proge, tako da ni nastopil na dirki.



V šibkejšem razredu MX2 je do točk v prvi vožnji prišel tudi slovenski dirkač Jan Pancar. Osvojil je 17. mesto, na vrhu so končali Francoza Tom Vialle in Maxime Renaux ter Italijan Mattia Guadagnini.



Druga vožnja razreda MXGP bo ob 16.10

