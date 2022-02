Tim Gajser najhitrejši v prvi vožnji nove sezone

Slovenski motokrosist Tim Gajser je odlično začel novo sezono svetovnega prvenstva. V britanskem Matterley Basinu je dobil prvo vožnjo uvodne dirke razreda MXGP.

Gajser je na sobotnih kvalifikacijah dosegel drugo izhodišče, premagal ga je le novinec v tem razredu, svetovni prvak razreda MX2, Francoz Maxime Renaux. Po štartu je sicer zdrsnil nekoliko v ozadje in bil sredi dirke na petem mestu. A je potem z zanesljivo vožnjo in natančnimi manevri prišel že do drugega mesta ter v zadnjih krogih preganjal vodilnega Švicarja Jeremyja Seewerja. Ta je v predzadnjem krogu nato naredil napako in padel, s tem pa tudi prepustil vodstvo nekdanjemu svetovnemu prvaku in lani tretjemu v seštevku sezone Gajserju, slovenski dirkač pa je nato rutinsko pripeljal do cilja prve vožnja na prvem mestu.

Drugi je bil na koncu Seewer, tretji pa Renaux. V SP še ne nastopa svetovni prvak, Nizozemec Jeffrey Herlings, ki se je poškodoval med pripravami.

V razredu MX2 je uvodno vožnjo dobil Nemec Simon Längenfelder pred Francozom Tomom Viallejem in Nizozemcem Kayem de Wolfom. Slovenski predstavnik Jan Pancar je privozil do prvih točk v sezoni, vožnjo je končal na 16. mestu.

Druga vožnja razreda MXGP bo ob 17.10, v MX2 pa uro prej.