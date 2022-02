Tim Gajser napada prvo zmago v letu 2022

V britanskem Matterley Basinu se bo danes začela nova sezona svetovnega prvenstva v motokrosu, ki so jo morali prejšnji teden zaradi neurja prestaviti. V elitnem razredu MXGP bo slovenski dirkač Tim Gajser, ki je bil v sobotnih kvalifikacijah drugi, prvo tekmovalno vožnjo začel ob 14. uri. Po dveh koronskih sezonah so se v vodstvu tekmovanja vrnili k staremu sistemu kvalifikacij v soboto in nedeljske dirke.

Najhitrejši je bil novinec v razredu MXGP

V elitnem razredu MXGP je bil v prvih kvalifikacijah nove sezone najboljši novinec, lanski svetovni prvak razreda MX2 Maxime Renaux. A z nekdanjim svetovnim prvakom elitnega razreda Gajserjem, slovenski dirkač je prejšnjo sezono končal na tretjem mestu, sta se do zadnjega borila za kvalifikacijsko zmago, Gajser pa je bil na koncu z minimalnim zaostankom drugi.

Tudi letos se obeta silovit boj najboljših za najvišja mesta v razredu MXGP. FOTO: Matej Družnik

Na začetku sezone sicer manjka svetovni prvak Jeffrey Herlings, ki še okreva po poškodbi in operaciji, namesto Nizozemca bo v tovarniški ekipi KTM na prvih dveh postajah sezone vozil Francoz Mathys Boisrame.

Gajser na progo ob 14. uri, Pancar uro prej

V razredu MX2 je slovenski predstavnik Jan Pancar, ki letos v karavani nastopa s svojo lastno ekipo. Prve kvalifikacije nove sezone je končal na 19. mestu. Najhitrejši je bil Nemec Simon Längenfelder.

Prva vožnja v razredu MXGP ob danes ob 14. uri, druga ob 17., v MX2 pa bodo dirkači nastopili ob 13. in 16. uri. Po uvodu v Matterley Basinu se bo karavana naslednji teden preselila v Mantovo, 20. marca pa bo prva prekooceanska dirka v argentinski Villi La Angosturi.