Tim Gajser obstal v italijanskem blatu

Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings pred rojakom Glennom Coldenhoffom in domačinom Antoniom Cairolijem. Tim Gajser se na blatni progi, ki se je v koledar svetovnega prvenstva vrnila po šestih letih odsotnosti, ni najbolje znašel. V obeh vožnjah je zaostal na štartu – v kvalifikacijah je bil drugi – in nato lovil tekmece. V prvi vožnji je zasedel peto mesto, v drugi pa šesto.



Štiriindvajsetletni Gajser, sicer zmagovalec prve dirke sezone v Rusiji in drugouvrščeni na drugi v Veliki Britaniji, ostaja v vodstvu skupnega seštevka s 124 točkami. Pred zmagovalcem nedeljske preizkušnje Herlingsom ima šest točk prednosti, tretjeuvrščeni, Francoz Romain Fabvre, jih ima 107, Italijan Cairoli na četrtem pa 105.



V šibkejšem razredu MX2 je slovenski predstavnik Jan Pancar dirko končal na 14. mestu. Prvo vožnjo je končal na 16. mestu, drugo pa na trinajstem. Zmagal je Italijan Mattia Guadagnini, ki je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Pancar je 15.



Naslednja postaja svetovnega prvenstva je 18. julija velika nagrada Nizozemske.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: