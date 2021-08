Timanovska si želi tekmovati za Poljsko

Beloruska atletinja Kristina Timanovska, ki se je uprla domnevni prisilni vrnitvi v domovino z olimpijskih iger v Tokiu in je poiskala pomoč Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), si želi po prejemu humanitarnega azila tekmovati za Poljsko.

V pogovoru za rusko televizijsko postajo RBK je Timanovska izjavila, da lahko sprememba državljanstva traja tri leta, upa pa, da bodo njeno vlogo odobrili hitreje.



Ministrstvo za kulturo, narodno dediščino in šport je atletinji že ponudilo možnost, da bi svojo športno pot nadaljevala na Poljskem. Pridružila se je tudi športni ekipi Orlen, za katero nastopajo številni uspešni domači atleti in atletinje ter vključuje tudi dobitnike olimpijskih kolajn iz Tokia.



»Zdaj bomo poskušali spremeniti moje državljanstvo, da bom lahko tekmovala za poljsko reprezentanco,« je razkrila 24-letna atletinja in pristavila, da se je odločila ostati na Poljskem in tekmovati za poljsko reprezentanco. Timanovska je sicer že od 4. avgusta na Poljskem, k njej pa je pripotoval tudi mož, ki je prav tako dobil humanitarni azil.



Timanovska je pred dnevi izrazila tudi željo po prodaji svoje srebrne kolajne, ki jo je osvojila na evropskih igrah 2019 v Minsku. S tem želi podpreti športnike iz Belorusije, ki so bili podvrženi represiji, potem ko je po predsedniških volitvah 9. avgusta lani številne beloruske športnike prizadelo množično nasilje avtoritarnega režima.

