Tina Šutej srečno do finala v skoku s palico

Boj za kolajne bo v noči na ponedeljek ob 2.27 po slovenskem času. V kvalifikacijah prvega dne SP je Tina Šutej preskočila le 4,35 m, kar pa je bilo dovolj za finale 15 tekmovalk.

»Takoj po nastopu sem si dejala, 4,35 m, nemogoče, da bi bilo dovolj za finale. Zato sem bila vmes že slabe volje. Potem pa mi je trener Milan Kranjc rekel, da sem se vseeno uvrstila v finale in sledilo je olajšanje. Imam še eno priložnost, želela sem skakati v finalu, vesela sem, da mi je uspelo. Še vedno sem bila dovolj dobra, ne glede na vse,« je po kvalifikacijah za STA povedala Šutejeva.

Triintridesetletna atletinja je tretja po izidih sezone na svetu in je nastopila v kvalifikacijski skupini A med 15 tekmovalkami, kolikor jih je bilo tudi v skupini B. Polovica jih je že odpadla, tudi nekaj s prav tako preskočenimi 4,35 m kot Šutejeva, vendar z več popravami.

Slabo, zanič ...

»Na ogrevanju sem se dobro počutila in kazala dobre skoke. Potem pa ne vem, kaj se je zgodilo. Tehnično sem slabo opravila skoke. Zanič. Že na ogrevanju je bilo nekaj narobe s stojali v naši skupini in smo začeli 20 minut pozneje kot v drugi. Veter je bil spreminjajoč, tudi druge so imele težave, zelo na nizki višini smo končale, veliko je bilo neuspešnih skokov. Če si imel srečo z vetrom, si imel dobre pogoje. Ampak to je za mano, sedaj moram to prespati in se pripraviti za finalno tekmo,« je dodala Šutejeva.

Začetno višino na 4,20 m je članica celjskega Kladivarja tako kot večina najboljših izpustila. Naslednjič je bila letvica postavljena na 4,35 m, ki jo je prvič preskočila, na 4,50 m pa je letvica prvič in drugič padla. Šutejevi je tako ostal le še en poskus, da bi ostala v tekmovanju, a je bila neuspešna tudi tretjič. Avtomatična kvalifikacijska višina za preboj v finale najboljše dvanajsterice je 4,65 m, kar je Šutejeva letos že velikokrat krepko presegla. V tokratnih kvalifikacija pa si je prvo mesto razdelilo osem tekmovalk s 4,50 m.

Tina Šutej je v zadnjih sezonah v svetovnem vrhu skoka s palico in je svojo vrednost dokazala tudi na marčevskem dvoranskem SP, ko je v Beogradu osvojila bronasto kolajno, lani je bila srebrna na dvoranskem evropskem prvenstvu v Torunu ter peta na olimpijskih igrah v Tokiu.

Prve zlate kolajne v Peru, na Japonsko in Dominikansko republiko

Kimberly Garcia Leon iz Peruja in Japonec Tošikazu Jamaniši, oba v hoji na 20 m, ter mešana štafeta Dominikanske republike na 4 X 400 m so osvojili prve tri zlate kolajne na svetovnem prvenstvu v atletiki v Eugenu v ZDA. Američanka Allyson Felix je z bronom v štafeti osvojila rekordno devetnajsto kolajno na SP. V nobenem od teh treh zaključnih obračunih uvodnega dne SP ni bilo slovenskega zastopstva. Izmed desetih predstavnikov je prva nastopila Tina Šutej in si zagotovila finale, čeprav je v kvalifikacijah preskočila le 4,35 m.

Ob koncu prvega tekmovalnega dne je bil prvi od petih štafetnih nastopov na SP. Dominikanska republika je dolgo vodila. V ciljni ravnini zadnje predaje je Fiordalizo Cofil najprej prehitela Američanka Kennedy Simon in poskrbela za navdušenje gledalcev. Ko je že kazalo, da bodo ZDA v tretji disciplini osvojile prvo zlato, pa je nepopustljiva Cofilova v zadnjih metrih zagotovila, da so se z njo po zmagovitem času 3:09,82 zlata veselili še Lidio Andres Feliz, Marileidy Paulino in Alexander Ogando. To je drugi najboljši čas v zgodovini, svetovni rekord (3:09,34) so ZDA postavile za zlato na prejšnjem SP v Dohi leta 2019.

Femke Bol je z izjemnim finišem poskrbela za popoln preobrat in srebro Nizozemske. V prvih predajah so pred njo tekli Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver in Tony van Diepen za 3:09,90, gostitelji prvenstva bo bili namreč tretji s 3:10,16. V drugi predaji ZDA je bila Felixova za njeno devetnajsto odličje na SP in je s tem povečala rekordno bero v zgodovini med vsemi. Na zmagovalnih stopničkah je bila na osmih SP in je za eno prvenstvo izboljšala rekord, ki ga je pred tem delila s Kenijcem Ezekielom Kemboijem. Razmak med prvo in zadnjo kolajno pa je sedaj 17 let, prej je bil 16, imel pa ga je v lasti Španec Jesus Angel Garcia v hoji (1993–2009).

Prvo zlato na prvem atletskem SP na tleh ZDA si je priborila Kimberly Garcia Leon. Za prvo odličje za Peru v zgodovini SP je bila v hoji najboljša z državnim rekordom 1:26:58. Druga je bila Poljakinja Katarzyna Zdzieblo (1:27:31), tretja pa Kitajka Qieyang Shijie (1:27:56).

Branilka naslova Liu Hong iz Kitajske je bila peta in ji ni uspelo, da bi kot prva v zgodovini v hoji osvojila štiri zlata odličja na SP. Španka Maria Perez, druga na svetovni lestvici in evropska rekorderka, je bila na trinajstem kilometru diskvalificirana.

Nekaj zatem so se na 20 km v hoji podali še atleti, Jamaniši je z 1:19,07 ubranil naslov prvaka. V izjemnem zaključnem delu je ugnal rojaka Kokija Ikedo (1:19,14), bron je pripadel Perseusu Karlströmu iz Švedske (1:19,18).