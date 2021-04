Tina Trstenjak evropska prvakinja, bron za Andrejo Leški

Leškijeva prvič na zmagovalnem odru na članskem EP

Andreja Leški (desno) si je priborila svojo prvo kolajno na članskih evropskih prvenstvih. FOTO: Carlos Ferreira

Rezultati drugega dne evropskega prvenstva v Lizboni:

Ženske, do 63 kg: 1. Trstenjak (Slo), 2. Davidova (Rus), 3. Leški (Slo) in Vermeer (Niz); do 70 kg: 1. Van Dijke (Niz), 2. Pinot (Fra), 3. Tajmazova (Rus) in Timo (Por), 7. Pogačnik (Slo).

Moški, do 73 kg: 1. Gjakova (Kos), 2. Butbul (Izr), 3. Moguškov (Rus) in Stump (Švi) ... Hojak (Slo) – brez uvrstitve; do 81 kg: 1. Albayrak (Tur), 2. Casse (Bel), 3. Muki (Izr) in Parlati (Ita) ... Vučina (Slo) – brez uvrstitve.

V slovenskem judoističnem taboru se drugi dan evropskega prvenstva v Lizboni veselijo kar dveh kolajn.se je v kategoriji do 63 kilogramov ovenčala z zlato lovoriko, njen uspeh pa je z bronasto kolajno dopolnilaTrstenjakova, ki jo je z roba tatamija vodila, od doma pa, je na poti do novega naslova evropske prvakinje po vrsti premagala Madžarko(z iponom), Poljakinjo(z iponom), Nizozemko(z iponom) in v zaključnem dvoboju še Rusinjo(z vazarijem).Celjska šampionka si je tako izbojevala že svoje tretje zlato odličje na prvenstvih stare celine po Kazanu 2016 in Varšavi 2017, skupno pa je to že njena sedma žlahtna kovina na tem tekmovanju.Slovesne razglasitve se je v kategoriji do 63 kilogramov udeležila tudi Andreja Leški, ki si je po zmagah nad Srbkinjo(z vazarijem), Italijanko(z iponom) in Poljakinjo Agato Ozdoba-Blach (z iponom) ter porazu z Rusinjo Darjo Davidovo (z vazarijem) izbojevala bronasto kolajno. To je njeno prvo odličje na tem tekmovanju v članski konkurenci.(do 70 kg) je po zmagi nad Avstrijko(z iponom) ter porazih z Nizozemko(z iponom) in Rusinjo(z vazarijem) zasedla sedmo mesto.(do 73 kg) je moral v svojem prvem dvoboju z iponom priznati premoč domačemu reprezentantu(do 81 kg) pa je prav tako z iponom klonil pred AvstrijcemJutri bodo od slovenskih judoistov na blazine stopili še(do 78 kg),(do 90 kg),in(oba nad 100 kg).