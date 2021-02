Tina Trstenjak v slovenskem finalu boljša od Andreje Leški

Na judoističnem turnirju za grand slam v Tel Avivu smo videli slovenski finale v kategoriji do 63 kilogramov, v katerega sta se prebili Tina Trstenjak in Andreja Leški. Po hudem boju se je na koncu zmage veselila Trstenjakova, ki si je tako izbojevala novo zlato lovoriko, srebrna kolajna pa je pripadla Leškijevi.



Potem ko redni del ni dal zmagovalke, je odločitev padla v podaljšku, v katerem je Andreja dobila še tretjo kazen. Tako se je Tina na najlepši način oddolžila Andreji za poraz na novembrskem evropskem prvenstvu v Pragi.



V Tel Avivu se je danes predstavila tudi Anka Pogačnik, ki je po zmagi nad Avstrijko Michaelo Polleres (z iponom) in porazu z Nemko Miriam Butkereit (z vazarijem) v kategoriji do 70 kilogramov zasedla deveto mesto, praznih rok pa je ostal Martin Hojak (do 73 kg), ki je premagal Luksemburžana Claudia Nunesa Dos Santosa (z vazarijem) in izgubil z Moldavcem Victorjem Sterpujem (z iponom).



Od slovenskih judoistov se bodo jutri v Tel Avivu borili še Patricija Brolih (do 78 kg), Vito Dragič in Enej Marinič (oba do 100 kg).

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: