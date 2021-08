Tine Urnaut poslej v St. Peterburgu

Slovenski odbojkar Tine Urnaut je novi član Zenita iz St. Peterburga. Kapetan slovenske reprezentance je sicer po koncu minule sezone sprva okrepil poljski Jastrzebski Wegiel, nato pa je s klubom prekinil pogodbo in se danes uradno pridružil Zenitu.



Poljski klub je nato 24. julija prekinil pogodbo z Urnautom, v izjavi za javnost pa zapisal, da so razočarani nad slovenskim kapetanom, ki je sprva podpisal dveletno pogodbo z lanskim poljskim prvakom. »Sledimo načelu, da za naš klub igrajo zgolj odbojkarji, ki pred svoje ambicije postavijo dobro kluba,« so takrat zapisali pri poljskih prvakih.



Na pisanje Jastrzebskega se je na družbenih omrežjih dan kasneje odzval tudi Urnaut, ki je zapisal, da je presenečen in šokiran nad pisanjem kluba ter da so pogajanja potekala drugače, saj gre za prekinitev pogodbe, ki ustreza obema kluboma. »Vsa komunikacija je potekala normalno in v skladu z zdravim razumom, tudi zadnji telefonski pogovor se je končal prijateljsko. Vse zahteve Jastrzebskega, vključno z odškodnino, so bile izpolnjene. Obtožbe na moj in račun slovenske reprezentance so čudne, nepomembne in neresnične,« je na instagramu zapisal Urnaut, ki je takrat čakal na uradno potrditev Zenita.



In zdaj jo je dočakal. »Z veseljem lahko sporočim, da sem novi igralec Zenita. Komaj čakam, da bom igral v enem od najlepših mest na svetu. Upam, da bomo skupaj dosegli odlične rezultate in se pri tem tudi zabavali,« je ob podpisu pogodbe v objavi na instagram profilu kluba dejal Urnaut.



Zenit je v prejšnji sezoni zasedel drugo mesto v ruskem prvenstvu, obenem pa je bil v finalu poražen tudi v pokalu Evropske odbojkarske zveze.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: