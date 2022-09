Tine Urnaut: Potrebujemo še več zahtevnih tekem

V nadaljevanju preberite:

Slovenski odbojkarji se na svetovnem prvenstvu niso ožlahtnili s sijočo kovino, po izgubljenem polfinalu v Katovicah proti Italiji so morali kloniti tudi proti Braziliji v boju za tretje mesto. Zlato so si v velikem finalu z zmago nad Poljsko s 3:1 resda priigrali prav Italijani. V slovenskem taboru je bilo prisotno razočaranje, ker ni bilo odličja, toda obenem ponos zaradi vrhunske uvrstitve. Svoje mnenje nam je zaupal kapetan Tine Urnaut in razkril, kaj Sloveniji še manjka, da bi se lahko zavihtela povsem na vrh.