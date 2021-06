Tjaša Kysselef srebrna v Osijeku

V sobotnem finalu preskoka, med elitno osmerico, se je Tjaša Kysselef uvrstila s tretjim dosežkom, je osvojila srebro in zgolj za 133 tisočink točke zaostala za zmago. Prva je bila Madžarka Maria Csenge (13,649). Kysselefova se je spomladi v velikem slogu vrnila na sceno, ko se je po letu dni odsotnosti zaradi poškodbe na evropskem prvenstvu v Baslu konec aprila prvič v karieri uvrstila v finale na preskoku. Sedemindvajsetletna reprezentantka je v finalu zasedla peto mesto za uspeh kariere.



Na svetovnem pokalu v Varni je konec maja v kvalifikacijah padla in ostala brez finala, že na naslednji postojanki v Osijeku pa je spet končala na zmagovalnem odru.

Zdaj telovadce pred olimpijskimi igrami v Tokiu čaka le še ena velika tekma; Mednarodna gimnastična zveza (Fig) je v začetku junija določila nov termin za finale olimpijskih kvalifikacij. Potem ko bi svetovni pokal v Dohi moral biti že marca, a ga je Fig prestavil, bo ta zdaj potekal med 23. in 26. junijem.



V Dohi bodo razdelili še zadnje olimpijske vstopnice za specialiste po orodjih. Olimpijske igre Tokio 2020 bodo med 23. julijem in 8. avgustom.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: