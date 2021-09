Kysselefova zmagala, Bertoncelj zadnjič doma

Sašo Bertoncelj v Sloveniji ne bo več tekmoval. FOTO: Tomi Lombar

Slovo konjenika

Najboljša slovenska telovadkaje že prvi dan končnih odločitev na svetovnem pokalu v Kopru poskrbela za veliko veselje v domačem taboru. Osemindvajsetletna Ljubljančanka je v finalu preskoka nastopila zadnja po vrsti, a ohranila mirno kri, dodala težavnost glede na kvalifikacije in z oceno 13,825 točke zanesljivo slavila zmago.»Res sem vesela, kako dobro sem opravila oba skoka. Priznam, da sem na skrivaj tudi potočila kakšno solzo ob zmagi, res sem si jo enkrat želela doseči pred domačimi navijači. To me je danes najbolj razveselilo. Bilo je več vznemirjenja, ker je bila tekma na domačih tleh in se pred domačimi navijači želim pokazati v najlepši luči. Seveda imam tudi večjo spodbudo s tribun, vsi navijajo zame, kar je lepo slišati. Ampak danes sem imela več treme kot običajno,« je povedala Kysselefova.Hkrati je poudarila, da dvomov o tem, ali bo še nadaljevala gimnastiko na tej ravni, če še sodi med najboljše, zdaj ni več. »Danes je ta dvom šel stran, tako da je pred menoj še kar nekaj lepih sezon. Upam tudi, da se dvom nikoli več ne bo naselil vame. Tega ne bom več dopustila. Po tej zlati medalji si želim še več,« je še dejala telovadka Zelene jame, ki se je na spomladanskem evropskem prvenstvu prvič uvrstila v finale in s petim mestom dosegla uspeh kariere.Za nov uspeh slovenske gimnastike je v finalu dvovišinske bradlje poskrbela. Mlada telovadka je prikazala še lepši nastop kot v kvalifikacijah, kjer je bila prav tako tretja, in s svojo najboljšo oceno kariere, 12,900 točke, zasedla tretje mesto. Zmagala je Slovakinja(13,650).Najboljši slovenski telovadec, ki je vlogo prvega aduta slovenske gimnastike prevzel po upokojitviin, je še zadnjič v karieri nastopil pred domačim občinstvom. Sestava na konju z ročaji se mu ni posrečila, tako da je s 13,550 točke v finalu zasedel šesto mesto. Sestavo je glede na kvalifikacijski nastop otežil kar za pol točke, a ga je danes pokopala slabša izvedba. Zmagal je Albanec(14,650 točke).Bertoncelj je sicer že pred časom naznanil, da gre za njegovo zadnjo sezono v karieri, ki se bo predvidoma končala na oktobrskem svetovnem prvenstvu. Ima sicer 24 uvrstitev na stopničke svetovnega pokala, od tega tudi osem zmag. Zmagal je tudi na evropskih igrah, postal univerzitetni prvak, z evropskih prvenstev pa ima tri kolajne: leta 2018 je v Glasgowu osvojil srebro, v zbirko pa je dodal še dva brona leta 2010 v Birminghamu in 2014 v Sofiji.Današnje finalne boje v Kopru sta slovesno odprla predsednik Gimnastične zveze Slovenije (GZS)ter častni gost, predsednik Mednarodne gimnastične zveze (Fig) Japonec. Ta se je v luči volilnega kongresa Figa, ki bo v začetku novembra v turški Antalyi, odločil tudi za obisk Slovenije.