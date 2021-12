Tjaša Vozel se je od svetovnega prvenstva poslovila s 24. mestom

S časom 2:26,02 na 200 metrov prsno je Tjaša Vozel osvojila 24. mesto. Njen državni rekord, za katerim je zaostala pet sekund, bi zanesljivo vodil v finale, tokrat je za preboj med osmerico zadostoval izid 2:21,59.

»Še zadnji nastop je za mano. V letošnji sezoni pravzaprav nisem dajala velikega poudarka 200-metrski razdalji, zato sem z rezultatom še kar zadovoljna. Glede na to, da je bil zelo naporen teden, od diskvalifikacije do te situacije s korono, sem s tem nastopom še najbolj zadovoljna, od vseh treh. Vidim pa tudi, da bi me moj osebni rekord pripeljal v finale. Ampak, kot sem že povedala, se v letošnji sezoni nisem pripravljala za 200-metrsko razdaljo in sem lahko zadovoljna,« je povedala Vozlova.

Zadnji dan SP bodo sicer podelili še deset kompletov kolajn.