Tokio 2021: Dončić ni prepovedal sanj o kolajni

Posebna priloga Tokio 2021 bo jutri priložena Delu. FOTO: Delo

Letošnje leto bodo zaznamovale najbolj nenavadne olimpijske igre v zgodovini človeštva, načrtovani športno-politični spektakel visoke tehnologije, ki je postal »nujno zlo« za preživetje svetovnega športnega gibanja. Kljub najhujšim potovalno-logističnim razmeram po drugi svetovni vojni bo na Japonsko prispelo 11.200 športnikov, ki bodo tekmovali v rekordnem številu športov (33) in disciplin (50).Izzive, ki čakajo udeležence olimpijskih iger na Japonske, smo podrobno razčlenili v posebni prilogi Tokio 2020, ki bo priložena petkovem časopisu Delo. Priloga z bogato vsebino na 64 straneh zagotavlja navdušencem nad olimpizmom vse, kar morajo vedeti o letošnjem festivalu vrhunskega športa.V ospredju je zgodovinska uvrstitev slovenske košarkarske reprezentance na olimpijske igre, na katerih bodoin soigralci merili zelo visoko, Dončić ni prepovedal Slovencem niti sanj o morebitni kolajni.Prav kolajna je glavni imperativ slehernega vrhunskega športnika. In teh v letošnji slovenski odpravi na Japonskem ne manjka. Morda še nikdar doslej Slovenija ni imela tako veliko kandidatov za olimpijska odličja kot prav letos.Zanje se bodo borili tudi plezalka, judoistka, kolesarjain, atlet, na vodi bodo med drugimi želeli opozoriti naseinin– predstavili smo jih v prilogi Tokio 2020, v kateri najdete podroben seznam panog ter razpored tekem v posameznih panogah.Priloga vsebuje pogovor s predsednikom OKS, predstavili smo zgodovino mesta Tokio, značilnosti letošnjih iger, pot olimpijske bakle po Sloveniji, spregovorila sta nosilca slovenske zastavein, zanimiva je zgodovinska zgodba o vseh dosedanjih predsednikih Mednarodnega olimpijskega komiteja. V prilogi tudi tuji zvezdniki Tokia in še več.