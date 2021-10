Tom Brady žogo odkupil z bitcoinom

V ZDA še vedno odmeva zgodba o žogi, ki jo je najboljši quarterback Tom Brady v ponedeljek podal za rekordni 600. touchdown v ligi NFL. Žogo je v končni coni ujel Mike Evans in jo, nezavedajoč se, da gre za pomemben rekvizit, podaril navijaču v prvi vrsti, ki je nosi dres z njegovim imenom.

Kmalu zatem so v moštvu Tampa Bay Buccaneers spoznali, da gre za suvenir, ki ga ne gre kar tako podarjati. Član osebja je šel do navijača Byrona Kennedyja in ga prepričal, da je žogo vrnil.​ Klub se je odkupil tako, da mu je dal čelado, majice in športne copate s podpisi, bon za nakupe v klubski trgovini v višini 1000 dolarjev ter dve sezonski vstopnici za to in naslednje leto.

Tom Brady je dosegel nov mejnik. FOTO: Douglas P. Defelice/AFP

Legendarni Brady pa je dodal bitcoin, ki je trenutno vreden 45.000 dolarjev. A vseeno mnogi menijo, da je bil Kennedy opeharjen. Če bi dal žogo na dražbo, bi zlahka iztržil pol milijona dolarjev ali celo dvakrat toliko, ugotavljajo.

Brady (44), ki je letos s Tampo osvojil svoj sedmi superbowl, je edini podajalec, ki je zbral 600 zadetkov. Svojemu upokojenemu kolegu Peytonu Manningu je v oddaji ESPN povedal, kako veliko mu je pomenila žoga. »Dobil sem jo z veliko pogajanja. Mislim, da se je izteklo dobro za vse. Dal sem mu bitcoin, to se mi zdi kar pošteno. Če potegnemo črto, je lepa zgodba.«