Tomaž Barada že nakazal prvi udarec Bobinčevi kandidaturi

Slabih sedem mesecev je še do volitev novega predsednika slovenske olimpijske družine, ampak kampanja se je že razplamtela. Prvo močno potezo so povlekle sile kontinuitete. Tomaž Barada je ob podpori dosedanjega predsednika OKS Bogdana Gabrovca predstavil program in ekipo, s katero želi prepričati volilno telo.

Sile sprememb pooseblja poslovnež Franjo Bobinac, predsedsednik Rokometne zveze Slovenije, v športni boj, v katerem verjetno ne bo šlo brez »vrtičkanja«, »kupčkanja« ali celo udarcev pod pasom, pa se utegne vključiti še kdo. Glasove bodo šteli 16. decembra.

Barada, od leta 2014 podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ) in odgovoren za vrhunski šport, je v Sodnem stolpu na mariborskem Lentu, kjer je oktobra lani napovedal kandidaturo, pokazal, da misli zelo resno in da ga bo težko premagati. Zagotavlja evolucijo, ne revolucije v organiziranosti krovne športne organizacije, ob tem pa obljublja nadgradnjo. Osnovno izhodišče opisuje njegov slogan Dajmo športu glavno besedo! V središče bi postavil športnike in športnice, za njihove interese naj bi skrbel olimpionik Miroslav Cerar.

Tomaž Barada bi rad decembra postal predsednik OKS. FOTO: Mediaspeed

»Tomaža spremljam že dolgo. Bil je tekmovalec, trener in funkcionar in na vseh področjih se je izkazal. V dobrih sedmih letih na OKS je tudi dozorel za tako odgovorno funkcijo. Zelo pomembno se mi zdi, da izhaja iz baze in da je cenjen daleč naokrog. Ima pravo srce za šport ter tudi etične in moralne vrednote, ki jih kaže s svojim humanitarnim delom,« je 48-letnega Barado, tudi predsednika Taekwondo zveze Slovenije in Športne zveze Maribor ter vodja Športnega centra Barada, hvalil zimzeleni Cerar, dobitnik treh olimpijskih odličij (1964, 1968) v gimnastiki.

Upam, da se bodo politiki vsaj delno držali tega, kar so obljubili. Če bo tako, se za prihodnost športa ni bati. Tomaž Barada

Barada OKS vidi kot hišo, program pa je predstavil s štirimi stebri, prvi zajema krepitev zakonsko določene vloge OKS-ZŠZ, drugi celovit razvoj športnikov, tretji finančno stabilnost in četrti podporo članicam. Da ima povezovalne sposobnosti, je vodja slovenske reprezentance na letošnjih ZOI v Pekingu dokazal s sestavo uravnotežene ekipe, v kateri je iz individualnih panog nekdanji generalni sekretar Planinske zveze Slovenije Matej Planko, ki bi bil kot podpredsednik pristojen tudi za področje športa za vse.

Matej Erjavec je močan adut Tomaža Barade. FOTO: Mavric Pivk

Erjavec bi mirno spal

Baradov predvideni naslednik za vrhunski šport tokrat prihaja iz kolektivnih panog, v projekt se je namreč vključil predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec, ki bi ga morda prej pričakovali na Bobinčevi kandidatni listi.

»Odločitev ni bila težka. Tomaž je človek na mestu in če bo on predsednik OKS, bom mirno spal,« je bil jedrnat Erjavec, ki je v prid svojemu prijatelju omenil anekdoto z OI v Tokiu. »Ko je košarkarska reprezentanca premagala Nemčijo in se uvrstila v polfinale, smo si dali malo duška, kolikor so covidne omejitve pač dopuščale. Jaz sem naslednje jutro prespal zajtrk, Tomaž se je takrat meril z 12 borci svojega nekdanjega tekmeca iz Japonske. To pove, da je predan delu in športnik v duši,« je bil slikovit Erjavec, ki zavrača delitev na ekipne in posamične športe: »To rivalstvo je bilo umetno ustvarjeno in je v večji meri že preseženo, k čemur je pripomogla tudi epidemija, ki je poenotila šport. Dejstvo je, da si vsi zaslužimo več vlaganj, vsi dosegamo uspehe in skrbimo za prepoznavnost Slovenije. Če bomo izvoljeni, se bom zavzemal za to, da bo država dala več denarja za šport, ta pa ji bo to vrnil z obrestmi.«

Tomaž Barada želi s programom in ekipo prepričati volilno telo. FOTO: Mediaspeed

Barada noče živeti zgolj na državnih jaslih in meni, da lahko OKS ustvarja več prihodkov. Za to naj bi poskrbel še peti član ekipe Toni Balažič, mladi gospodarstvenik, ki se je izkazal z vodenjem Mercatorja, Fructala in je zdaj direktor v Panviti. Njegova prednost v primerjavi s predhodniki naj bi bila tudi v tem, da je neobremenjen, saj ne izhaja iz nobene od panožnih zvez in je profesionalec.

V borilnih športih je še posebej izraženo spoštovanje do tekmeca in petkratni svetovni prvak v tekvondoju in kikboksu je spoštljivo govoril o Bobincu. Toda kot borec nikdar ni maral porazov, zato je tudi nakazal udarec v mehko tkivo, ko je omenil, da se Bobinac v zadnjem času ne more hvaliti z rezultati rokometašev, da njegova vloga v Gorenju ni takšna, kot bi si jo verjetno želel, ter še posebej, da nikdar ni bil športnik.

Bolje pod drugim ministrstvom

Pogosto je slišati mnenje, da bi Slovenija kot športna dežela morala imeti samostojno ministrstvo za šport, vendar Barada na to gleda pragmatično. »Šport je morda malce premajhen, da bi imel svoje ministrstvo, naš predlog je, da gre pod drugo okrilje. V povezavi s turizmom bi bila to vrhunska zgodba, saj delujeta z roko v roki,« je razmišljal Barada in se strinjal, da je v obstoječem sistemu imel povsem obrobno vlogo: »Šolstvo in znanost sta prevelika segmenta. A tudi, če bo tako ostalo, upam, da bomo dobili ministra, ki se bo zavedal pomena športa. Zadnja ministrica (Simona Kustec; op. p.), niti ni vedela, da je njen resor, dokler ni šla na olimpijske igre v Tokio.«

Če bomo izvoljeni, se bom zavzemal za to, da bo država dala več denarja za šport, ta pa ji bo to vrnil z obrestmi. Matej Erjavec

Slovenija je imela pred kratkim parlamentarne volitve, ki bodo prinesle zamenjavo oblasti, to bo priložnost za svež štart na relaciji OKS-država. »Novemu premierju Robertu Golobu smo že čestitali in ga prosili za sestanek. Pred letošnjimi OI v Pekingu smo imeli pogovore z vsemi strankami in vse so obljubljale več podpore športu, tudi zmagovalna. Upam, da se bodo politiki vsaj delno držali tega, kar so obljubili. Če bo tako, se za prihodnost športa ni bati,« zavez ne bo pozabil Barada, ki mu zdaj pripada vloga favorita za zmago 16. decembra.

Toda časa je še veliko in gotovo bo tudi Bobinac, ki noče doživeti ponovitve zgodbe Zorana Jankovića iz leta 2014, ko je doživel gladek poraz proti Gabrovcu (v drugem krogu je bilo 89:51; v prvem je izpadel Andraž Vehovar), povlekel kakšnega aduta iz rokava.